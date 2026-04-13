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鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至23.14元，預估目標價為235元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮(2603-TW)做出2026年EPS預估：中位數由22.87元上修至23.14元，其中最高估值32.1元，最低估值15.23元，預估目標價為235元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值32.1(26.73)29.5429.84
最低值15.23(15.23)13.9312.7
平均值23.47(22.51)21.1521.27
中位數23.14(22.87)19.6921.27

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值418,823,000448,501,000428,484,000
最低值356,379,000344,587,000338,286,000
平均值381,146,520379,988,920383,385,000
中位數371,447,590351,286,000383,385,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS68,580,559139,453,29335,337,051334,200,661
營業收入
(單位：新台幣千元)		379,068,627463,567,897276,714,825627,283,761

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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