鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至23.14元，預估目標價為235元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮(2603-TW)做出2026年EPS預估：中位數由22.87元上修至23.14元，其中最高估值32.1元，最低估值15.23元，預估目標價為235元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|32.1(26.73)
|29.54
|29.84
|最低值
|15.23(15.23)
|13.93
|12.7
|平均值
|23.47(22.51)
|21.15
|21.27
|中位數
|23.14(22.87)
|19.69
|21.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|418,823,000
|448,501,000
|428,484,000
|最低值
|356,379,000
|344,587,000
|338,286,000
|平均值
|381,146,520
|379,988,920
|383,385,000
|中位數
|371,447,590
|351,286,000
|383,385,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|68,580,559
|139,453,293
|35,337,051
|334,200,661
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|379,068,627
|463,567,897
|276,714,825
|627,283,761
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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