鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估下修至0.35元，預估目標價為15元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對友達(2409-TW)做出2026年EPS預估：中位數由0.36元下修至0.35元，其中最高估值0.5元，最低估值-0.06元，預估目標價為15元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|0.5(0.5)
|0.71
|最低值
|-0.06(-0.06)
|0.4
|平均值
|0.29(0.3)
|0.58
|中位數
|0.35(0.36)
|0.59
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|300,285,770
|331,676,000
|最低值
|285,030,630
|303,802,220
|平均值
|293,806,250
|315,867,140
|中位數
|295,804,000
|311,926,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|6,843,361
|-3,064,167
|-18,203,274
|-21,101,374
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|281,387,743
|280,245,421
|247,964,437
|246,792,674
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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