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鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估下修至0.35元，預估目標價為15元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對友達(2409-TW)做出2026年EPS預估：中位數由0.36元下修至0.35元，其中最高估值0.5元，最低估值-0.06元，預估目標價為15元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年
最高值0.5(0.5)0.71
最低值-0.06(-0.06)0.4
平均值0.29(0.3)0.58
中位數0.35(0.36)0.59

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年
最高值300,285,770331,676,000
最低值285,030,630303,802,220
平均值293,806,250315,867,140
中位數295,804,000311,926,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS6,843,361-3,064,167-18,203,274-21,101,374
營業收入
(單位：新台幣千元)		281,387,743280,245,421247,964,437246,792,674

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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