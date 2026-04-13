鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估上修至8.51元，預估目標價為400元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對景碩(3189-TW)做出2026年EPS預估：中位數由8.05元上修至8.51元，其中最高估值15.65元，最低估值5.69元，預估目標價為400元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|15.65(15.65)
|29.9
|39.62
|最低值
|5.69(5.69)
|8.7
|22.4
|平均值
|8.65(8.56)
|15.37
|31.01
|中位數
|8.51(8.05)
|13.32
|31.01
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|56,468,680
|81,770,470
|102,297,710
|最低值
|47,773,000
|55,033,350
|79,292,370
|平均值
|50,375,570
|63,924,090
|90,795,040
|中位數
|49,300,050
|62,115,500
|90,795,040
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,595,936
|48,889
|47,516
|6,976,792
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|39,351,096
|30,534,979
|26,832,187
|41,626,486
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美元上漲 美伊分歧打擊降溫預期
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股盤後〉中東戰事未傳出進一步衝突 尾盤爆量729億元翻紅收漲39點
- 盤中速報 - 景碩(3189)股價拉至漲停，漲停價394.0元，成交10,645張
- 盤中速報 - 景碩(3189)大漲7.39%，報385元
- 市場需求強勁 設備廠牧德、大量及迅得3月營收聯袂創新高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇