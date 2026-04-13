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鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估上修至8.51元，預估目標價為400元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對景碩(3189-TW)做出2026年EPS預估：中位數由8.05元上修至8.51元，其中最高估值15.65元，最低估值5.69元，預估目標價為400元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值15.65(15.65)29.939.62
最低值5.69(5.69)8.722.4
平均值8.65(8.56)15.3731.01
中位數8.51(8.05)13.3231.01

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值56,468,68081,770,470102,297,710
最低值47,773,00055,033,35079,292,370
平均值50,375,57063,924,09090,795,040
中位數49,300,05062,115,50090,795,040

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS1,595,93648,88947,5166,976,792
營業收入
(單位：新台幣千元)		39,351,09630,534,97926,832,18741,626,486

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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