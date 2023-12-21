鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估下修至10.5元，預估目標價為122元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對力成(6239-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.82元下修至10.5元，其中最高估值11.15元，最低估值9.78元，預估目標價為122元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 11.15 11.33 16.95
最低值 9.78 7.51 10.09
平均值 10.57 9.52 12.67
中位數 10.5 9.79 11.77

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 70,145,000 85,047,000 106,044,000
最低值 69,303,000 73,820,000 82,091,080
平均值 69,711,400 79,372,060 92,082,900
中位數 69,721,000 79,646,000 89,925,150

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 11.6 11.54 8.6 7.52
營業收入
(單位：新台幣千元)		 83,926,735 83,793,572 76,180,649 66,525,144

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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