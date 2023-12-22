〈美股盤後〉美光推動晶片股強升 標普經歷9月以來最慘日後反彈

在前一日拋售後，逢低買盤湧現，經濟數據提高人們對聯準會「轉鴿」的樂觀情緒，美股主指週四 (21 日) 齊揚。美光財報優於預期，半導體類股強勢走高，為大盤提供一定程度支撐。

道瓊漲逾 300 點，標普反彈 1%，經歷 9 月以來最慘日後反彈。那斯達克指數上漲 1.26%。

2 年期美債殖利率下跌 2 個基點至 4.33%，10 年期公債殖利率上漲 1 個基點至 3.89%。恐慌指數 VIX 自 11 月以來首次短暫升至 14 上方，這項衡量股票波動性的指標一直接近多年低點。

數據方面，截至 12 月 16 日當週，經調整後美國初領失業金人數報 20.5 萬人，低於市場預期。分析師認為，該數據維持在歷史低檔附近，顯示隨著企業尋求留住員工，勞動市場仍具有彈性。

而美國第三季度國內生產毛額 (GDP) 季增年率終值下修至 4.9%，低於市場預期，美國第三季個人消費支出 (PCE) 季增年率終值下修至 3.1%，低於前值與市場預期。分析師指出，疲軟的經濟成長通膨意味著聯準會可能會在不久後降息。

政經方面，美國商務部週四表示，將對美國半導體供應鏈和國防工業基礎展開調查，以解決來自中國晶片的國家安全擔憂，該調查將確認美企如何採購所謂的傳統晶片 (Legacy Chip)，即當前一代和成熟製程節點 (Mature Node) 的半導體。

拜登政府再次就川普時代對約 3,000 億美元中國商品徵收的關稅展開協商，以在明年初完成該關稅的長期審查。消息人士透露，美國拜登政府正在討論提高諸如電動車等中國商品關稅。

繼管制鎵、鍺和石墨等稀土出口之後，中國政府週四宣布將停止一系列稀土技術的出口，這可能會加大其他國家發展這一關鍵領域的難度。

非洲第二大產油國安哥拉 (Angola) 宣布退出石油輸出國組織 (OPEC)，在最近的生產配額衝突之後，安哥拉現在似乎不再認為加入 OPEC 有什麼好處，此消息引發國際油價下滑。

美股週四 (21 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 322.35 點，或 0.87%，收 37,404.35 點。

那斯達克指數上漲 185.92 點，或 1.26%，收 14,963.87 點。

標普 500 指數上漲 48.4 點，或 1.03%，收 4,746.75 點。

費城半導體指數上漲 110.93 點，或 2.77%，收 4,118.59 點。

NYSE FANG + 指數上漲 111.51 點，或 1.29%，收 8,755.25 點。

標普 11 大板塊集體收高，資訊科技、非必需消費品表現強勢。 (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王全線攀升。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.08%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.50%；Meta (META-US) 上漲 1.38%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.79%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.13%。

道瓊成分股普遍收紅。英特爾 (INTC-US) 上漲 2.88%；Salesforce (CRM-US) 上漲 2.69%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 2.6%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.29%；思科 (CSCO-US) 跌 0.2%。。

費半成分股以美光領軍。美光 (MU-US) 暴漲 8.63%；AMD (AMD-US) 上漲 3.28%；博通 (AVGO-US) 上漲 1.52%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.42%；輝達 (NVDA-US) 上漲 1.83%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.85%；德儀 (TXN-US) 漲 0.99%。

台股 ADR 漲聲響起。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.51% ；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.25%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.28%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.59%。

企業新聞

美國最大記憶體製造商美光 (Micron)(MU-US) 飆高 8.63% 至每股 85.48 美元，迎來 2020 年 3 月以來最強單日表現。美光上季財報和本季財測雙雙優於市場預期，顯示資料中心需求，彌補了個人電腦 (PC) 和智慧手機市場緩慢的復甦。

蘋果 (AAPL-US) 下滑 0.08% 至每股 194.68 美元。蘋果 18 日宣布將在美國停止銷售最新的兩款智慧手表，原因是牽涉到血氧感測專利糾紛，使得蘋果部分暢銷產品必須下架停售。

波音 (BA-US) 走高 0.71% 至每股 262.02 美元。中國的民營航空公司吉祥航空將在上海接收一架來自西雅圖的全新 787 夢幻客機，該飛機預計最早於本週四起飛，此舉為波音 2021 年 4 月以來首次恢復交機。

日本豐田汽車 (TOYOTA) ADR (TM-US) 微揚 0.44% 至每股 180.86 美元。豐田旗下子公司大發工業 (DAIHATSU)，被爆出在汽車「衝撞安全測試」中造假，該公司因安全調查顯示該公司銷售的幾款車型存在問題，其旗下子公司大發汽車將停止所有車輛的出貨。

軟體製造商 Salesforce (CRM-US) 穩升 2.69% 至每股 267.25 美元。 摩根士丹利以有利的風險回報率為由，將 Salesforce 股價評級上調至「跑贏大盤」，這進一步推動科技股的上漲。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 20.5 萬，預期 21.4 萬，前值 20.3 萬

美國上週續領失業金人數報 186.5 萬，預期 188.8 萬，前值 186.6 萬

美國第三季 GDP 季增年率終值報 4.9%，預期 5.2%，前值 5.2%

美國第三季 PCE 季增年率終值報 3.1%，預期 3.6%，前值 3.6%

費城聯準銀行 12 月製造業指數報 -10.5，預期 - 3.0，前值 - 5.9

華爾街分析

E-Trade 交易和投資董事總經理 Chris Larkin 表示：「數據仍然符合這樣的說法，即經濟降溫將使聯準會在不久的將來繼續降息。這種情緒在市場近期飆升中發揮重要作用，儘管美國央行一直在盡最大努力降低預期。」

自 10 月底低點到本週四，道瓊和標普指數均勁揚 15% 以上。同期，那指上漲約 19%

美國合眾銀行資產管理公司高級投資策略師 Rob Haworth 表示：「市場已經持續上漲了這麼長時間。就買家而言，可能只是有些疲憊，美股正在開始一個短期盤整階段。」

花旗集團策略師建議：「儘管美股因反彈顯示疲態而面臨下跌風險，但投資人應逢低買進。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主