美上周初領失業金人數升至20.5萬 仍近歷史低點

美國勞工部周四 (21 日) 公布最新數據顯示，上周初領失業金人數略有上升，但低於市場預期且還是接近歷史低點，表明隨著今年接近尾聲，就業市場仍有彈性，而且美國經濟的潛在實力仍在增強。

美國上周初領失業金人數略有上升，但仍近歷史低點。(圖：ZeroHedge)

截至 12 月 16 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 20.5 萬人，低於市場預期的 21.4 萬人，略高於修正後前值 20.3 萬人，4 周移動平均值報 21.2 萬人。

截至 12 月 9 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 186.5 萬人，較修正後前值 186.6 萬人減少 1,000 人，低於市場預期的 188.8 萬人，4 周移動平均值報 187.8 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

初領失業金人數四周移動平均值降至 21.2 萬人，為去年 10 月以來最低水準，該數據有助於平抑每周的波動。

儘管利率上升，但今年美國經濟仍以溫和的速度成長，有彈性的勞動力市場有助於支撐消費者支出，使美國經濟在明年免於衰退。美國經濟評議會 (Conference Board) 昨日公布的調查顯示，12 月消費者認為就業機會充足的比例為五個月來最高。

最近幾個月，續領失業金人數呈上升趨勢，表明被雇主解雇的美國民眾更難找到新工作。不過最新資料顯示，過去三周的持續申請失業救濟人數已經穩定下來。

自 9 月中旬以來，續領失業金的人數大多增加，主要原因是在新冠疫情初期申請失業救濟的人數空前激增之後，難以根據季節性波動調整資料。經濟學家預計，當政府明年修正資料時，這種扭曲將得到緩解。