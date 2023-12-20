Google未下架不實消息 遭俄國法院罰款5080萬美元

據俄羅斯媒體塔斯社 (TASS) 周三 (20 日) 報導，俄羅斯法院對 Alphabet 旗下 Google 處以 46 億盧布 (5,084 萬美元) 的罰款，原因是 Google 未能刪除有關烏克蘭衝突和其他話題的所謂「虛假」資訊。

據了解，該筆罰款是按 Google 在俄羅斯年營業額的一部分計算。該公司在 2021 年底和 2022 年 8 月分別被處以類似的 72 億盧布和 211 億盧布的營業額罰款。

俄羅斯與外國科技公司在內容、審查、資料和地方代表等問題上爭執不斷，在俄羅斯於 2022 年 2 月入侵烏克蘭後愈演愈烈。

俄羅斯新聞社 (RIA) 表示，罰款的另一個原因是 Google 未能刪除「極端主義內容」，以及傳播俄羅斯所謂的「LGBT 宣傳」。

對此，Google 沒有立即回應置評請求。截稿前，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 2.34%，美股暫報 139.85 每元。

俄羅斯稱烏克蘭衝突為「特殊軍事行動」。今年 11 月，俄羅斯最高法院裁定，LGBT 活動人士應被認定為「極端分子」，同性戀和跨性別人士的代表擔心，此舉將導致逮捕和起訴。

Alphabet 旗下的 YouTube 一直是俄羅斯政府特別不滿的目標，但與 X(前推特) 和 Meta Platforms (META-US) 旗下的臉書和 Instagram 不同，沒有被封殺。

