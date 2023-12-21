漲夠了！富國降評Salesforce：上漲空間所剩無幾 2024該選微軟

富國銀行分析師 Michael Turrin 表示，Salesforce (CRM-US) 的股票成長空間所剩無幾，而微軟 (MSFT-US) 的股票應該會繼續受益於客戶支出的改善。

Turrin 將 Salesforce 的評級自「加碼」降至「等權重」，但維持目標價在 280 美元不變。

Turrin 研究報告指出，今年迄今該股漲幅已接近 100%，遠勝同期那斯達克指數 43% 漲幅，「Salesforce 已因其利潤擴張而斬獲大部分的價值。」

全球雲端客戶關係管理軟體領導廠商 Salesforcee 第三季獲利和營收以及財測均高於華爾街預期，且該公司在財報中指出，一直在撙節支出的客戶已表明對未來變得樂觀。

然而，因該股今年的表現遠優於大盤指數，Turrin 建議投資人暫時觀望。Salesforce 周三 (20 日) 股價下跌 1.55%，收每股 260.25 美元。

另一方面，Turrin 將微軟列為 2024 年最佳軟體股選擇，給予「加碼」評級以及 425 美元的目標價，相當於還有將近 15% 上漲空間。微軟周三下滑 0.71%，收每股 370.62 美元，今年迄今約上漲 57%。

Turrin 認為，IT 預算 / 支出廣泛好轉的最大受益者可能是微軟。