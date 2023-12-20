美國權衡紅海危機應對措施 逾100艘貨櫃船改道繞行

根據外媒周三 (20 日) 報導，美國考慮如何應對全球經濟面臨的最新威脅之際，100 多艘貨櫃輪船正在繞行非洲的長途航線，以避免紅海的暴力衝突，但此舉造成額外的運輸成本與交貨時間延誤。

據物流巨擘 Kuehne+Nagel 表示，103 艘貨櫃輪船正在從紅海繞道非洲。由於占全球貿易 12% 的水路過於危險而無法通行，各公司也開始考慮使用鐵路和航空航線。

葉門叛軍「青年運動」(Huthi) 對商船的襲擊意味著以色列和哈瑪斯之間的戰爭升級，但這並不是大多數分析人士所預料的。「青年運動」的行動是為支持哈瑪斯—最初的目標是與以色列有聯繫的船隻—而美國及其盟友正在考慮如何在不加劇暴力衝突的情況下做出最好的回應。

華府正在想辦法達成共識找到合適的解決方法，其中一個選擇是對葉門進行打擊，與此同時，貨主們正在替數周的航線中斷做準備。穿越紅海的保險費正在飆升、運費和油價也在上漲，上述種種都是加劇通膨的潛在因素，對目前控制通膨正占上風的聯準會 (Fed) 相當不利。

倫敦保險律師論壇執行委員會成員 Toby Vallance 指出，提高保費和繞道非洲都將對商品價格產生連鎖反應。

此外，美國及其盟友正在組建一個新的特別工作小組來對付伊朗支持的「青年運動」組織，儘管目前還不清楚該工作組何時生效。

有知情人士透露，美國及其盟友也在考慮可能的軍事打擊，但目前外交手段仍是首選。包括與葉門接壤的沙烏地阿拉伯在內的一些國家擔心，空襲會激怒擁有強大彈道導彈武器庫的「青年運動」組織，使其變得更加咄咄逼人。

托運人擔心，即使是一些解決方案也會帶來自己的問題。例如，改陸上運輸就意味著延誤。

Euronav NV 執行長 Alexander Saverys 接受外媒採訪時表示：「這將減緩貿易，因為我們不得不要等待車隊通過。」這家油輪巨擘已經停止透過紅海的運輸，除非有這樣的軍事護送，否則不會回歸原路線。

外媒分析指出，這些襲擊可能造成比 2021 年蘇伊士運河關閉更嚴重、更持久的航運緊急情況，當時長榮海運的長賜輪被困一周，導致全球貿易停滯數月。運河中斷的同時，另一條大動脈—巴拿馬運河也因乾旱而減速。

儘管如此，全球航運系統仍比長賜輪陷入困境時更加寬鬆。有分析師認為，這種中斷只會對經濟產生溫和的影響。

分析師在一份報告中表示：「最有可能的是，改道將意味著更高的運費，尤其是對那些最依賴通過蘇伊士運河進行海上貿易的國家來說，但其影響遠低於新冠疫情時期運輸和能源價格的飆升。」