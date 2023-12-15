國泰金控五度獲「Buying Power」採購獎《首獎》 採購社企商品服務年逾6000萬

經濟部中小企業處今 (15 日) 舉辦第七屆「Buying Power - 獎勵採購社會創新產品及服務」頒獎典禮，國泰金控 (2882-TW) 匯聚集團之力五度獲得採購獎《首獎》，今年度採購金額超過 6000 萬元，自 2018 年參與迄今累計採購金額已逾 1.6 億元，旗下國泰人壽亦以「步步攻億走」專案獲得特別獎殊榮，全集團透過產品採購、跨域合作等方式，支持對社會與環境友善的產品與服務，以「選擇的力量」擴大社會影響力。

因應近年國際對永續議題日漸關注，為呼應聯合國永續發展目標，經濟部中小企業處自 2017 年起推動「Buying Power」，主要媒合實踐 CSR 之企業認識致力於透過產品或服務解決社會問題的社會企業，運用企業採購力使社企能夠拓展行銷通路及開拓市場商機。

國泰致力於提供社會大眾、弱勢族群及中小企業可負擔、可取得的普惠金融商品與服務，延伸金融服務場域與落實金融平權，以實現眾人「財務健康」的願景，並訂定 2030 年累積開發至少 15 項普惠金融創新產品或服務的目標。其中更積極運用金融職能陪伴社創企業成長，2017 年起即與中小企業信用保證基金合作，首創專屬社會企業的優惠融資方案，協助社會企業取得資金，至今已由台北市政府產業發展局推薦 16 家次社會企業，可申貸新台幣 8400 萬元影響力資金。

此外，國泰人壽「步步攻億走」活動，富含健康促進、公益善舉並行的雙贏創意，將大眾累積的步數轉換為公益善款，榮獲第 7 屆 Buying Power 環境永續組的特別獎，這項專案共計投入 300 萬公益金支持社會創新組織—綠色冀泉「以樹養球」計畫，透過「步步攻億走」號召民眾一起走路變健康，並於花東 60 所校園與台東森林公園共計種下 2,882 棵高經濟價值的牛樟樹與毛柿，為地球帶來長期的減碳效益、促進台灣生態復育，並提供學童環境教育的機會；本計畫所種植的牛樟樹落枝落葉可加工為環境友善的綠色商品，部分商品收益回饋於學校提升足球隊的訓練環境，以永續循環的商業模式支持學童的足球夢，為個人健康、環境友善、學童培力帶來正向循環。

國泰人壽協理廖昶超領獎時表示，在強調創新與社群合作的基礎下，「社會創新」成為平衡經濟獲利、環境永續發展及社會公益的重要力量，經濟合作暨發展組織（Organization for Economic Cooperation and Development, OECD）將社會創新視為解決未來社會問題的新策略，也是青年創業、社會企業發展的重要方法，透過與社創企業組成策略聯盟，可為企業所關注的社會環境議題找到創新突破點。

國泰自 2021 年起即參與由臺北市政府產業發展局主辦的「臺北好社企」計畫，在當中看到社創組織的創新量能及影響潛力，其中，國泰投信攜手社會企業「台灣心輔犬培育團隊」，邀請員工參與志工教育訓練，未來更計畫進入偏鄉特殊教育機構或學校，與具備心靈療癒能力的犬隻一起服務特殊族群。無獨有偶，國泰證券攜手 iGoods 社會企業，舉辦「耶誕送暖 國泰贈有愛」物資募集與捐贈活動，藉此陪伴偏鄉學童與弱勢家庭度過寒冬。國泰運用核心職能推動永續行動，以協助建立包容與平等的社會為願景，期待能持續與更多社創單位合作，以回應聯合國永續發展目標，共創共好社會。