仁寶布局智慧醫療 總座翁宗斌：三年內有望占獲利10%

仁寶 (2324-TW) 總經理翁宗斌今 (15) 日指出，仁寶近年積極在智慧醫療領域投入資源，將持續布局三大領域，包括開發醫療器材、投入細胞治療領域以及長照服務。翁宗斌說，三年內醫療領域產品獲利占比有望達 10%。

翁宗斌表示，傳統 IT 產業追求幾千億甚至上兆的營業額，但就醫療產業而言，整體規模不會那麼大，且需花費較多心力投入，翁宗斌認為，醫療領域需先確立實用性與醫療品質。

翁宗斌說，醫療領域產品的毛利率跟 PC 不能比，一旦順利通過認證，毛利率相當可觀，且附加價值高。除了毛利率外，淨利率也是 PC 好幾倍，因此不能用營業額去計算，且難以量化。

翁宗斌指出，按照仁寶在智慧醫療的規劃藍圖，短期計畫三年內可以完成，長期計畫則在五年內完成。

翁宗斌透露，仁寶集團旗下專門製造血糖機的勤立生物科技公司，未來有上市上櫃計畫。其他先前發表的產品，包括 AI 軟體醫材「憂可視腦波壓力評估系統」以及第二代 Apache neo 系列手持式超音波，未來都有很好的發展。

談到未來整體智慧醫療布局，翁宗斌則說，仁寶的醫療事業目前有內部的 BU 執行，未來也不排除與外部相關業者合作，且有可能透過 JV(合資) 或併購來擴大醫療事業版圖。