〈國泰金看經濟〉下調2024年經濟成長率至2.8% 龍光「緩」發仍可期待

國泰金 (2882-TW) 攜手台大產學團隊今 (13) 日舉辦 2023 年第四季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，微幅下調今、明兩年台灣經濟成長率預測值，分別下修至 1.2%、2.8%，挑戰 3% 有難度，但認為明年經濟是龍光「緩」發，成長仍可期待。國泰台大團隊同時預測台灣央行將維持利率不變，明年首季金融情勢續處「寬鬆」區間。

國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強教授指出，由於外需復甦力道受抑，加上國內消費疫後復甦需求減弱，整體經濟成長動能將較預期緩慢。國泰台大團隊評估，2024 年第一季台灣經濟氣候將持續呈現景氣轉弱之「陰」，出現機率將在 60% 以上。

國泰台大團隊微幅下修 2024 年經濟成長率預估值至 2.8%，預測較央行及主計總處來得悲觀，徐之強說明，由於美、中兩大經濟體景氣前景弱於今年，研判終端需求改善有限，但台灣因庫存壓力稍和緩，且 AI 相關需求量產，帶動出口、投資低基期復甦；消費雖因基期偏高，但旅遊需求穩健，預期仍可維持溫和成長。

徐之強指出，Fed 等主要央行停止升息跡象明朗，加上美、歐通膨數據出現進一步降溫跡象，市場轉而期待各國央行於 2024 年開始降息，美債利率於 10 月下旬盤中突破 5% 後大幅回落，帶動全球股市上漲，美、歐金融情勢持續趨於寬鬆，不過，中國經濟前景擔憂仍存，金融情勢指數相對偏緊。

近期美國景氣和通膨數據皆呈趨緩，降低 Fed 進一步升息急迫性，國泰台大團隊研判，本週 FOMC 會議將再度維持利率不變，同時重申高利率將維持較久時間，確保通膨下滑的趨勢不會逆轉。

此外，台灣央行亦將於本週召開理監事會議，綜觀台灣景氣溫和成長，通膨有望降至 2% 以下，但仍維持偏高水準，國泰台大團隊研判台灣央行將維持利率不變。

展望 2024 年第一季，國泰台大團隊評估，鑑於台灣經濟將溫和成長，且投資者對 Fed 提前降息之期待已有過度之嫌，台幣可能轉呈區間波動， FCI 將於「寬鬆」區間下界波動。

