〈國泰金看經濟〉國泰台大團隊：總統大選後不確定因素排除 台股看漲至農曆年前

國泰金 (2882-TW) 今 (13) 日舉辦 2023 年第四季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強教授表示，明年 1 月總統大選是不確定因素，在結果出爐前，市場都會比較處於盤整，「不會大漲、也不會大跌」，最後不論誰當選，直到農曆年前，股市可望有正面表現的機會。

國泰金控投資長程淑芬指出，2022 年利率劇烈變動，對金融、債券市場都造成很大的影響，除非明年景氣有很大幅度的下滑，不然升、降息幅度都會相對平穩。目前來看，利率相較 3 年前高了不少，對於保險業的到期的資產、收到的保費、再投資收益率都是更好的，對經常收益率 (recurring yield) 也有幫助。

另一方面，程淑芬說，雖然利率變動很快，而市場對於利率變動的預測，反應也跟著加快，接下來幾個月，若可以見到政策利率沒有再往上調整的壓力，市場就會沿路做一些反應，企業資金成本壓力將獲得舒緩，對於獲利也有正面幫助。

媒體關注，若美國明年啟動降息，對於其他貨幣走勢有何影響？徐之強指出，美國明年若開始降息循環，新台幣、日元可能轉強，先前日本央行也暗示負利率政策明年可能改變，在台灣明年利率按兵不動下，預估新台幣可能也會走升。

徐之強說，根據市場預測，美國最快明年 5 月才會降息，屆時會更加明朗，新台幣、日元有機會升破 31 元、140 日元關鍵價位。

國泰台大團隊認為，影響 2024 年台灣經濟成長與金融情勢的主要有五大因素，一、美、歐核心通膨降速不如預期，限制主要央行貨幣寬鬆程度；二、全球製造業復甦疲軟，拉長去庫存時間，造成投資需求遞延；三、中國房市持續低迷且政策刺激力度不足，使經濟成長持續疲軟；四、國際地緣政治風險持續，相關戰事與美中爭端不確定性仍存；五、人工智能應用可望帶動新一輪科技業投資及產業升級轉型。