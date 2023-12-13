〈美股早盤〉Fed利率決策將出爐 主要指數漲跌互現

在聯準會 (Fed) 宣布今年最後利率決策之前，美國最新數據顯示通膨出現降溫跡象，不過市場仍普遍預估利率將按兵不動，美股周三 (13 日) 主要指數漲跌互現。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 40 點或近 0.02%，那斯達克綜合指數漲逾 40 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.3%。

Fed 將於台灣時間周四 (14 日) 凌晨三點公布最新利率決策，市場普遍預估利率將按兵不動。昨日美國最新數據顯示，11 月通膨率加速升溫，利率恐怕要在更長一段時間內維持高峰，澆熄市場投資人對 Fed 最快在明年 3 月降息的預期。

而周三最新數據顯示，美國 11 月生產者物價指數 (PPI) 年增 0.9%，低於經濟學家預期的 1%，較 10 月的 1.3% 進一步回落，創今年 6 月以來新低；按月來看增速為 0%，低於預期的 0.2% 與前值持平。

值得注意的是，剔除食品與能源的 11 月核心 PPI 年增 2%，低於預期的 2.2%，也較前值 2.4% 放緩，創 2021 年 1 月以來新低；按月來看，核心 PPI 增速為 0%，符合預期。數據公布後，美股指數期貨、債券和美元走勢溫和。

截至台北時間周三（13 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 0.77%，至每股 235.18 美元

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 認定特斯拉的駕駛輔助系統「Autopilot」在防止誤用方面措施不足後，該公司宣布召回超過 200 萬輛電動車。特斯拉周三盤前股價一度跌近 1.5%。

艾司摩爾 (ASML-US) 早盤上漲 0.59%，至每股 724.78 美元

艾司摩爾 (ASML) 和三星電子將共同投資 1 兆韓元（7.6 億美元）在韓國建設一家工廠，開發尖端半導體加工技術。艾司摩爾在本周二的聲明中表示，該工廠將使用下一代極紫外 (EUV) 光刻技術，該技術由艾司摩爾獨家提供，用於生產高端晶片。新工廠擴大艾司摩爾在韓國的業務，該公司在韓國已經有四個工廠，為包括三星在內的客戶提供服務。

Airbnb(ABNB-US) 早盤上漲 1.86%，至每股 143.17 美元

Airbnb 周三表示，將向義大利稅務局支付 5.76 億歐元、約合 6.2058 億美元，以和解 2017-2021 納稅年度未繳的房東所得稅義務。Airbnb 在監管文件中表示，作為和解協議的一部分，Airbnb Ireland 不承認承擔任何責任，其中不包括 2022 年和 2023 年的評估以及可能「重大」的金額。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月 PPI 年增 0.9%，預期 1.0%，前值 1.2%

美國 11 月 PPI 月增 0.0%，預期 0.1%，前值 -0.4%

美國 11 月核心 PPI 年增 2.0%，預期 2.2%，前值 2.3%

美國 11 月核心 PPI 月增 0.0%，預期 0.2%，前值 0.0%

華爾街分析：

富國銀行美股策略主管 Chris Harvey 表示，由於押注 Fed 的緊縮政策已經結束，股市走得太快了。Harvey 預估 Fed 將繼續強調「更長時間內保持更高的利率」，並試圖勸阻市場近期放鬆政策的預期。

在 Fed 升息的情況下，投資者在今年向貨幣市場基金投入創紀錄的 1.4 兆美元，他們希望獲得約 5% 的現金回報率。但貝萊德表示，在 Fed 這段「暫停期」中，投資人應該持有股票，而不是呆呆的從貨幣市場基金中收取現金利息。貝萊德認為明年下半年，Fed 將開始降息。