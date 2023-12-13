利率觸及7月來最低點 上周美國房貸再融資申請躍增19%

在上周房貸利率再次下降後，尋求再融資的房主正在尋找節省的資金。

符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸的平均合約利率從 7.17% 降至 7.07%；根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的說法，這是 7 月以來的最低水準。自備 20% 頭款的貸款點數從 0.60（包括發起費）降至 0.59。

MBA 高級副總裁兼首席經濟學家法拉湯東尼 (Mike Fratantoni) 表示：「上周房貸利率下降，因為數據顯示經濟放緩並支持聯準會將於明年轉向開始降息。」

因此，根據 MBA 的季節性調整指數，上周房屋貸款再融資申請量比前周增加 19%。再融資需求較一年前同周高出 27%。

法拉湯東尼說，「今年秋天稍早時利率接近 8% 的借款人，現在看到一些貸款機構的利率低於 7%。由於利率下降，再融資量增加，其中 FHA 和 VA 再融資申請的成長尤其顯著。」

本周購屋房貸申請量增加 4%，但仍較一年前同周低 18%。如今的購屋者可能會因較低的房貸利率而暫獲喘息，但在價格高且待售房屋稀少的市場上仍然存在激烈的競爭。

本周房貸利率沒有太大變化，因為目前的經濟數據與預期相符。這種情況可能會在周三 (13 日) 發生變化，具體取決於聯準會最新會議的結果和主席鮑爾的評論。市場預計聯準會將維持基準利率不變，同時預計明年將降息。