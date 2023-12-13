鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估下修至0.09元，預估目標價為27元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2023年EPS預估：中位數由0.12元下修至0.09元，其中最高估值0.28元，最低估值-0.01元，預估目標價為27元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|0.28
|1.04
|1.35
|最低值
|-0.01
|0.21
|0.71
|平均值
|0.11
|0.62
|1.03
|中位數
|0.09
|0.56
|1.03
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|396,960,670
|422,717,000
|439,503,000
|最低值
|365,809,000
|376,600,000
|376,397,570
|平均值
|375,981,620
|391,151,800
|407,024,610
|中位數
|370,535,500
|388,192,500
|408,142,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.15
|4.02
|0.05
|0.57
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|449,567,488
|468,327,501
|314,783,301
|366,240,735
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)目標價調降至27元，幅度約3.57%
- 外資近5日賣超個股
- 亞洲指標鋼廠相繼喊漲 中鋼本周開盤添底氣
- 中鋼創新鋼捲識別技術 滿足汽車、機殼客戶用料需求
- 外資近5日賣超個股
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。