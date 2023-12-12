中鋼創新鋼捲識別技術 滿足汽車、機殼客戶用料需求

中鋼 (2002-TW) 宣布，近期成功創新鋼捲識別技術，利用 AI 定位標記，再以光纖雷射將代表冷軋鋼捲身份的號碼刻印在小面積綁帶，率先應用於軋鋼三廠產出的鍍鋅鋼捲，滿足汽車或機殼廠等客戶極大材料使用率的需求。

中鋼表示，冷軋鋼捲號碼雷射智慧刻印技術不僅對內提高軋鋼三廠生產高品質鋼品之效率，有效避免廠內鋼捲混料風險，減省鋼捲號碼人工書寫時間或墨水噴印成本，對外則力助冷軋鋼品用料客戶的得料率大幅度提升至近 100%，也進一步降低產品碳足跡。

據了解，軋鋼廠產出的每顆鋼捲係依據客戶訂單生產，每批鋼捲的產品尺寸、冶金設計、鋼種成份等方面都有所不同，每顆鋼捲必須標定號碼，使鋼捲生產過程具有可追溯性，才不會造成廠內混料及方便人員準確查核，一般鋼廠會在鋼捲外圈表面，利用人工書寫或墨水噴印方式標記號碼。

不過，鋼捲號碼所在表面的該段材料，因無法供汽車或機殼廠等用料客戶使用，客戶往往予以切除廢棄，不僅造成少部分材料損失，也間接提高整體購料成本，因此，為滿足汽車或機殼廠等客戶極大材料使用率的需求，中鋼以嶄新的思維將冷軋鋼捲號碼縮小並刻印在鋼捲綁帶。

中鋼說明，此項變革伴隨三大困難，首先，鋼捲編號必須可以精準定位在小面積且非固定位置的綁帶；其次，雷射刻印要能適用於不同綁帶材質；最後，鋼捲打上綁帶後需要快速完成刻印，以免影響生產流程。

為落實此項創新技術，中鋼與國內專業雷射及系統廠商歷經一年討論、設計及開發，除了引進先進光纖雷射刻印設備及機械手臂之外，再結合具備 AI 影像視覺辨識及雷射測距功能的智慧定位系統，克服三大困難。

此外，軋鋼三廠雷射刻印綁帶的整體投入金額，與起初接洽國外廠商的報價相比，降至原評估費用的 20% 內，充分展現創新技術開發的同時，也發揮卓越的成本管控能力。

中鋼強調，高值化精緻鋼廠為公司推動「二軸三轉」的重要發展工作之一，智慧製造則為打造精緻鋼廠的重要基石，未來持續將此項革新技術延伸至其他適用的軋鋼產線，提高精緻鋼品競爭力及用料客戶滿意度，符合精緻鋼廠發展策略。