亞洲指標鋼廠相繼喊漲 中鋼本周開盤添底氣

國內龍頭中鋼 (2002-TW) 預計本周開出明年元月及首季盤價，在歐美鋼廠亞洲鋼廠相繼開出高盤下，不僅中鋼內銷盤價上漲增添底氣，外銷報價也可望進一步向上。

業界人士指出，近期全球鋼價走揚，北美熱軋出廠價自 9 月下旬底部反彈超過每公噸 400 美元，歐洲熱軋行情近 2 個月上漲達每公噸 80 美元，歐洲鋼廠 12 月初發動新一波板材漲價每公噸 40 歐元 (約 44 美元)。

國際鋼價高漲，下游客戶追價補庫存力道強勁，亞洲鋼廠資源轉向歐美鋼價市場，鋼材供給限縮帶動亞洲鋼價走揚，包含越南和發鋼廠每公噸明年 2-3 月交期的熱軋盤價每公調漲 30-35 美元，越南河靜鋼廠也可望跟進。

另外，除了寶鋼明年 1 月盤價上漲，另一指標鋼廠鞍鋼昨日甫開出的盤價，每公噸也上漲人民幣 100-200 元不等；日本新日鐵也傳出熱軋每公噸將大漲 2 萬塊日圓。

業者人士分析，若以 12 月 8 日國際熱軋行情與一個月前相較，各地區當地漲幅 (出廠價或出口價) 美國 63%、歐洲 12%、印度 5.6%、中國 5.3%、俄羅斯 / 東南亞 3.5%。

而中鋼本周預計在 14 日開出明年元月及首季內銷盤價，業界認為，在歐美、亞洲鋼價上漲帶動下，中鋼本次開漲盤已是板上釘釘，且在國際行情大漲下，外銷報價也可望有進一步向上空間。