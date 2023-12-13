鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估上修至5.93元，預估目標價為68元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.87元上修至5.93元，其中最高估值7.1元，最低估值4.99元，預估目標價為68元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7.1
|8.33
|8.61
|最低值
|4.99
|5.44
|5.84
|平均值
|5.98
|6.51
|7.23
|中位數
|5.93
|6.34
|7.9
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|339,561,000
|393,933,000
|308,337,740
|最低值
|226,851,170
|266,054,510
|155,909,580
|平均值
|279,564,560
|300,779,890
|237,360,100
|中位數
|268,285,620
|281,537,730
|255,213,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|3.54
|12.49
|8.54
|5.46
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|259,458,299
|485,832,177
|476,506,085
|447,992,422
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。