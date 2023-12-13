通膨沒那麼糟 黃金卻刷新歷史高價 分析師：不合理 快跌了

美國金融分析師、《MarketWatch》專欄作者 Mark Hulbert 認為，目前美國通膨水準還不足以證明近期刷新歷史的黃金高價合理性。

他稱這是從杜克大學金融學教授 Campbell Harvey 和 TCW Group 前大宗商品投資組合經理 Claude Erb 的研究《黃金困境》得出的結論，該研究報告 10 年前曾在《金融分析師雜誌》上刊載。

該研究報告始於史丹佛大學的經濟學家 Roy Jastram 在其著作《黃金常數》中有名的核心思想，即黃金可維持長期購買力，換句話說，從長遠來看，其實際價格將保持不變。因此，當黃金的實質價格 (經通膨調整) 短期內飆升後，最終回落的可能性很高。反之，當黃金的實質價格大幅下跌時，最終會再次上漲。

Harvey 和 Erb 將這些見解打造成一個基於黃金價格與美國消費者物價指數 (CPI) 平均比率的模型，在該模型中，該比率會牽動黃金的實際價格：當該比率遠低於該平均值，黃金即被低估並預計實質價格會上漲。反之若該比率高於平均值，如同當前，黃金則被高估，預計實質價格將下跌。

Erb 表示，自 1975 年以來，黃金價格與 CPI 的平均比率 3.9 比 1，遠低於目前 6.5 比 1 的水準，若黃金以該平均比率交易，那麼金價不該是當前 2000 美元的價位，而是該降至每盎司 1190 美元。

上圖是黃金的歷史價格以及自 1975 年以來每個月黃金公允價值的類似計算。以下是黃金過去 3 度相較現今通膨，價值更高估的情況：

1. 1980 年代初期

2. 2011 年

3. 2020 年末至 2021 年

Harvey 和 Erb 的研究 2012 年開始在學術界流傳 (為上述第二個時間段發生後不久)，而在接下來 3 年內，黃金實質價格下跌了近一半。

這項研究的意義在於，黃金投資者至少應為未來幾年黃金可能有類似軌跡做好準備。