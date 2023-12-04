金價亞洲盤直逼歷史天價！黃金存摺2個月上漲11.2% ETF同樂

市場預期美國聯準會明年將啟動降息，加上以巴衝突擴大，帶動國際黃金期貨價格走高，亞洲今 (4) 日早盤現貨黃金價持續上漲，觸及每英兩 2135 美元，直逼 2150 美元的歷史新高，黃金存摺及黃金 ETF 同受激勵，交易相當熱絡。投信、投顧業者指出，隨著美國升息腳步逐漸觸頂，加上新興國家去美元化趨勢持續增持黃金，以及地緣政治風險等避險需求，都將帶動金價走勢，同時看好金礦股可望同步受惠。

根據臺灣銀行官網顯示，黃金存摺牌價今天盤中一度衝上 2111 美元 (賣出價)，創今年以來新高，漲幅約 1.7%，若與 10 月初低點 1898 美元相比，累積漲幅達 11.22%。

黃金期貨 ETF 同步走堅，今天在投資人追捧下，在台股交易的期元大 S&P 黃金 (00635U-TW) 收盤勁揚 2.4%，收 25.4 元，創逾半年來新高；而 2 倍槓桿 ETF - 期元大 S＆P 黃金正 2(00708L-TW) 盤中最高來到 28.95 元，漲幅多達 5.31%，終場收漲 4.7%，收 28.77 元，兩檔黃金 ETF 成交量明顯放大。

由於去全球化與地緣政治風險上升，全球央行的外匯儲備增加了對黃金的需求。大華銀投信表示，根據世界黃金協會發表報告指出，2023 年上半年全球央行購買黃金量藏來到 55 年以來新高，達到了創紀錄的 387 噸。外資報告分析，如果央行對於黃金的需求保持強勁，且投資人因對於降息的期待開始購入黃金，將對金價後市提供樂觀前景。

隨著經濟趨緩，CME FedWatch Tool 顯示，市場認為 2024 年 3 月開始降息的機率逾 6 成，一旦真的啟動降息，很可能將為黃金上漲添加柴火，不過也須留意，短線急漲創新高後，難免遭逢獲利了結賣壓，可能造成市場短線震盪。

展望後市，大華銀投信表示，金價受到美國經濟數據走軟的提振，加上聯準會官員的談話讓投資人預期明年初可望降息，美元與黃金的反向走勢可望持續，建議投資人應透過分批進場來掌握投資機會。

富蘭克林證券投顧表示，除聯準會升息週期結束之外，包含地緣政治風險引發的避險需求、中印等國的實體黃金需求回溫，以及未來幾年黃金產量將逐年遞減降低供應等中長期因素，均有利於黃金價格表現，而金礦股可望同步受惠。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬 ‧ 蘭德 (Steve Land) 表示，大多數金礦商仍可透過 1800 美元的金價產生大量自由現金流，隨金價回升，金礦股可望同步上漲，若金價仍保持在高檔，加上來自勞動力、運輸、能源的成本壓力減輕，有助大多數金礦商持續取得穩健的經營績效。