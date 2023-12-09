〈貴金屬盤後〉美非農就業意外強勁 黃金挫跌逾1%、周線收黑 

黃金期貨周五 (8 日) 跌向每盎司 2000 美元，因美國公布的 11 月非農就業優於市場預期，使交易員削減聯準會 (Fed) 明年 3 月前降息的押注，美元和美債殖利率攀升，貴金屬價格則受到打壓。

2 月交割的紐約黃金期貨下跌 1.6%，報每盎司 2014.50 美元，本周周線收黑。

黃金現貨價下跌 1.4%，報每盎司 2000.49 美元，盤中最低跌至 1994.49 美元，本周下跌 3.4%，是 10 周以來最差表現。

美國勞工部周五公布，11 月非農就業新增 19.9 萬，比市場預期 18 萬人多，平均時薪年增 4%，與 10 月速持平，失業率下滑至 3.7%。

意外強勁的就業市場，促使交易員把 Fed 明年首次降息的預測時機，從 3 月推遲到 5 月。

駐紐約獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「由於美國就業報告表現普遍強勁，金價重挫。這個收盤價比周日的空前高點下跌 150 美元，改變了和 Fed 會議題材有關的氛圍。現在，黃金多頭只希望能有比較有利的 Fed 結果，避免金價陷入進一步的修正。」

美元指數 (DXY) 本周上漲 0.7%，代表黃金對海外買家來說變得更加昂貴，10 年期美債殖利率從三個月低點反彈，墊高了持有黃金這種不孳息資產的機會成本。

Fed 預定 12 月 12-13 日開會，Saxo Bank 大宗商品策略主管 Ole Hansen 說：「市場對降息的押注很大程度已經反映在價格上，因此白銀和黃金將持續遭遇挑戰。」

印度的實體黃金交易員本周折價幅度擴增到七個月最大，希望在當地價格居高不下、打壓需求之際，吸引顧客。

白銀現貨周五下挫 3.3% 至每盎司 23 美元，本周寫下 2022 年 10 月來最差紀錄。白金上漲 1.3% 至每盎司 919.01 美元，鈀金則下跌 2.44% 至每盎司 945.94 美元，白金和鈀金本周周線雙雙收黑。