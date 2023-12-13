〈紐約匯市〉Fed決議出爐前夕 美元指數下跌

美國聯準會 (Fed) 公布最新政策決議、經濟和利率預測前夕，美元指數周二 (12 日) 下跌，但在數據顯示 11 月部份項目通膨率仍處在高檔後，美元指數收復盤中部分跌勢。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.29%，至 103.80。

周二數據顯示，因租金上漲抵銷汽油成本下滑，美國 11 月消費者物價指數意外上揚，排除能源和住房成本後的超級核心通膨 (Supercore inflation) 也有所上升。

交易員正在消化 Fed 最快 5 月降息的可能性，因上周五的非農就業成長強於預期，對 Fed 最快何時開始降息的看法，從原本的 3 月延後到 5 月，不過一些分析師認為這恐怕還是過於樂觀。

豐業銀行 (Scotiabank) 首席外匯策略師 Shaun Osborne 表示：「一旦我們深入研究數據，就會發現部分基本數據還具有黏性，尤其是超級核心通膨。」

他說：「整體而言，我們已看到通膨取得足夠進展，可將降息作為下一步行動，但目前的重點在於時機點。這些數據表明，我們必須在降息之前，看到一些基本指標取得進一步進展，Fed 才會安心降息。」

Fed 周三 (13 日) 結束為期兩天政策會議後，投資人將關注 Fed 官員如何看待經濟成長，以及他們對未來幾季利率的看法，同時關注 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 是否反對 2024 年上半年的降息前景。

美元走貶之際，歐元升 0.3% 至 1.0795 美元，英鎊小漲 0.11% 至 1.2566 美元。

日元漲逾 0.45%，至 145.48 日元兌 1 美元，因投資人猜測日本央行 (日銀) 可能即將結束負利率政策，日元近來處於波動。

彭博周一 (11 日) 報導稱，日銀官員認為沒有必要急於採取行動，因為他們還沒看到足夠的薪資成長證據，來證明通膨可持續性，對日銀在下周採取行動的希望就此破滅。

包含歐元區、英國、挪威和瑞士在內，多個央行將陸續在本周稍晚召開會議，其中挪威央行被視為唯一可能升息的央行。

截稿前，挪威克朗貶約 0.12%，至 10.9631 克朗兌 1 美元。瑞士法郎升逾 0.3%，至 0.8754 瑞郎兌 1 美元。

截至台灣時間周三 (13 日) 約 6:00 價格: