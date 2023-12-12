美11月通膨意外加速 Fed明年政策不太可能轉向降息

美國 11 月整體與核心消費者物價指數 (CPI) 月增速意外加快，同時年增速度未見放緩，不僅強化聯準會 (Fed) 在短期內維持高利率的決心，也不太可能在明年初轉向降息。

美國勞工部勞工統計局 (BLS) 周二 (12 日) 公布數據顯示， 11 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.1%，符合經濟學家預期，低於前值的 3.2%；按月來看，11 月 CPI 成長 0.1%，高於經濟學家預期與前值的 0%。

11 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.1%，符合經濟學家預期。(圖：ZeroHedge)

扣除食品和能源成本的 11 月核心 CPI 年增 4.0%，符合經濟學家預期與前值持平；按月來看，11 月核心 CPI 成長 0.3%，符合經濟學家預期，略高於前值的 0.2%。

扣除食品和能源成本的 11 月核心 CPI 年增 4.0%，符合經濟學家預期與前值持平。(圖：ZeroHedge)

分析指出，周二的數據凸顯出讓通膨回歸正常水準的不穩定性。雖然物價壓力已從數十年高峰大幅回落，但依然強勁的就業市場繼續推動消費者支出和整體經濟。

觀察報告細項，從整體 CPI 的單月增速來看，能源指數 11 月下跌 2.3%，其中汽油指數下跌 6.0%，足以抵消其他能源成分指數的上漲。11 月份食品指數上漲 0.2%，較 10 月的 0.3% 小幅放緩。

從核心 CPI 指數來看，在 10 月成長 0.3% 之後，11 月漲幅持平 0.3%，漲幅主要由租金、業主等效租金、機動車輛保險、醫療、二手車推動，僅新車、商品和衣服價格指數出現下降。

(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，11 月不包括住房和能源在內的服務價格成長 0.4%，較 10 月有所回升。不過近幾個月來，商品價格的持續下滑給消費者帶來了一些安慰。不包括食品和能源商品的核心商品價格連續第六個月下跌，創下 2003 年以來的最長跌幅。

另外，美 11 月住房 / 租金通脹的放緩開始加速。住房通膨年增 6.51%，低於 6.72%，是 2022 年 8 月以來的最低水準；租金漲幅報 6.87%，低於 7.18%，這是自 2022 年 8 月以來首次低於 7%。

美國 11 月住房 / 租金通脹的放緩開始加速。(圖：ZeroHedge)

市場分析認為，Fed 正在尋找疲軟的勞動力市場狀況，以抑制整個經濟的需求，尤其是在上周強勁的就業報告發布後。而目前消費者對通膨走勢越來越樂觀。本月的另一份報告顯示，由於天然氣價格下跌，近期通膨預期目前處於 2021 年初以來的最低水準。

展望未來，決策者面臨的關鍵問題不是何時降息，而是為什麼降息。外媒對經濟學家進行的一項調查顯示，近四分之三的經濟學家表示，降息將是為應對通膨降溫，28% 的經濟學家表示，降息將是因為經濟衰退的開始。