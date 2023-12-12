紐約Fed調查：11月消費者對未來一年通膨預期降至逾兩年新低

紐約聯準銀行 (NY Fed) 周一 (11 日) 公布的一項調查顯示，美國消費者對未來一年通膨走勢的預期在 11 月降至逾兩年新低，因對汽油和租賃成本上漲的預期有所回落。

根據該行最新調查，消費者預估一年後的通膨率為 3.4%，低於 10 月份預期的 3.6%，寫下 2021 年 4 月以來新低，另外未來 3 年和 5 年的通膨率分別穩定在 3% 和 2.7%。

與此同時，在通膨預期近期回落的情況下，受訪者還預估汽油和租金成本的漲幅較小，預估一年後燃料成本將上漲 4.5%，低於 10 月份預期的 5%，而租金預計將成長 8%，低於 10 月份預期的 9.1%。值得注意的是，未來一年的預期租金漲幅是自 2021 年 1 月以來的最低水準。

此外，紐約聯準銀行的報告還發現，美國民眾對就業市場的預期「喜憂參半」，預估收入成長放緩，對失業的擔憂增加，儘管對失業率上升的擔憂有所減少。該行還表示，從當前觀點和預期來看，11 月家庭財務評估基本保持不變。

紐約聯準銀行在聯準會 (Fed) 今年最後一場為期兩天的貨幣政策會議前一天公布這份調查。金融市場普遍預估 Fed 將維持基準隔夜利率在 5.25%-5.50% 的區間不變，主因是隨通膨率向 2% 目標回落，現實世界的通膨壓力正在下降。

通膨預期走軟可能會支撐 Fed 官員維持利率不變想法，因為 Fed 全體成員都認為，通膨預期走向會對目前的通膨水準產生強大的引力。

另一方面，密西根大學 (University of Michigan) 上周五公布的數據進一步支持紐約聯準銀行有關通膨預期放緩的結論。密大的數據也顯示，消費者對未來一年通膨預期大幅回落，從 11 月份的 4.5% 降至 12 月份的 3.1%。

Fed 主席鮑爾在 11 月初央行最後一次貨幣政策決議後的記者會上說，在過去幾年通膨飆升的情況下，資料顯示通膨預期相對可控，這讓決策者有信心重返 2% 的目標。

鮑爾當時說：「很明顯，通膨預期處於一個良好的位置，大眾確實相信，隨著時間的推移，通膨將回落至 2%。」紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 上月曾表示，未來一年預期通膨數據的回落，正徘徊於 2014 年至 2019 年的區間，而 2014 年是通膨溫和上升的時期。