〈台幣〉陷盤整收31.509元 靜待Fed利率決策

主要亞幣今 (12) 日走勢不同調，日元展開反彈，新台幣兌美元匯率微升 0.3 分，終場收在 31.509 元，外資有買、有賣，態度轉趨保守，台北及元太外匯兩市成交值合計 17.37 億美元。市場靜待美國聯準會 (Fed) 本周的利率決策以及美國最新通膨數據。

新台幣兌美元今天以 31.49 元開盤，最高來到 31.45 元、最低 31.515 元，陷入盤整格局，台北外匯市場成交金額 11.56 億美元，元太外匯市場成交金額 5.81 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行臉書公布統計，截至下午 4 時，美元指數下跌 0.26%，日元強升 0.65%，歐元、韓元約升值 0.19-0.20%，新加坡幣也升 0.18%，新台幣、人民幣近乎平盤，越南盾則貶值 0.14%。

有「Fed 傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯 (Nick Timiraos) 撰文指出，Fed 不論是在本周或是未來數月，都不太可能認真討論何時降息與降息幅度等議題，除非美國經濟疲弱程度大幅超出預期。不過，Fed 在會後將發布最新利率預測，外界仍可藉此一探官員預測明年最可能降息的時間點。

蒂米羅斯解釋，決策官員之所以不願公開討論降息，主要是憂心華爾街搶先一步，且預測的降幅過於誇張，該結果恐將壓低借貸成本，使得 Fed 更難透過抑制經濟成長動能，讓通膨持續向 2% 目標回落。