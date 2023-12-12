路透：摩根大通將外包香港、台灣價值逾5千億美元的託管業務

路透周二 (12 日) 援引多名知情人士消息報導，摩根大通 (JPM-US) 將把其在香港和台灣的本地託管業務外包給花旗集團 (C-US)、滙豐銀行和渣打銀行來競爭。

知情人士透露，作為全球第三大託管人，摩根大通正在選擇另一家銀行來接管香港和台灣的本地託管人業務。該交易的財務細節尚不清楚，不過該行將繼續在這兩個市場提供全球託管服務。

據了解，本地託管業務負責交易，並在客戶進入某些市場時為他們記帳。相比之下，全球託管通過龐大的網路管理跨境投資，並保持與客戶的關係。與全球託管業務相比，本地託管服務被認為是一項利潤率較低的業務。

資產託管人保管投資者的證券，以防止證券丟失。他們還管理交易和結算，以確保客戶帳戶符合稅收和其他法規。

另一位直接瞭解內情的消息人士說，摩根大通在這兩個北亞市場作為當地託管人託管的客戶資產 (AUC) 價值約為 5,200 億美元。摩根大通計劃在明年年底前完成香港和台灣業務向另一家銀行的過渡。

值得注意的是，在亞太地區，除香港和台灣，摩根大通還在印度提供本地託管服務。近年來，摩根大通從包括澳洲在內的亞太其他市場退出了利潤率較低的本地託管業務，原因是託管資產的下降使其利潤下降。

截稿前摩根大通、滙豐、花旗和渣打的發言人均拒絕置評。

路透報導指出，摩根大通退出香港和台灣本地託管服務的舉動，凸顯出隨著宏觀經濟不確定性和地緣政治緊張局勢重塑資產和投資流動，該業務的重點發生了轉變。中美緊張局勢和疲軟的中國經濟繼續加速中國的投資外流。

摩根士丹利 (MS-US) 的一份報告援引基金流動追蹤機構 EPFR 的數據顯示，10 月中國大陸和香港股市活躍多頭基金總計流出 31 億美元資金，為連續第三個月流出規模超過 30 億美元。

根據知情人士透露，摩根大通目前為香港和台灣的客戶提供全球和本地託管服務，但由於資產縮水導致成本收入比上升，因此決定退出本地業務。

該行在 2020 年停止替澳洲的外部客戶提供本地託管服務，同時保持著市場上最大的全球託管業務之一。

摩根大通在全球擁有價值 29.7 兆美元的客戶託管資產，今年第三季，包括託管業務在內的證券服務營收年增 9%。