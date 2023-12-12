波音視營運為焦點 傳加大策略部門裁員力道

路透周二 (12 日) 援引知情人士報導，波音已開始對其策略人員進行比預期更大幅度的削減，將其關鍵策略部門 (Strategy Teams) 的規劃人員數量減半，以重新集中精力應對行業壓力。

波音昨任命 Stephanie Pope 為營運長，讓這位 51 歲的全球服務主管成為接替凱爾洪 (Dave Calhoun) 擔任執行長的人選，此舉是該公司重新重視工業發展的最新證據。

波音一直在努力解決供應中斷問題，目前該公司背負著近 400 億美元的債務，這些債務是由新冠疫情的旅遊低迷和早些時候的 737 MAX 安全危機所造成。

但知情人士透露，一些批評人士擔心，在航空業的關鍵階段，波音增加對運營的重心正轉移人們對其長期未來的注意力，裁員通知將於本周向受影響的策略師發出。

去年 11 月，波音公司表示，曾被視為未來執行長的 Marc Allen 將辭去策略長一職，他的部分規劃團隊將被重新部署到各部門。在 11 月 16 日的一份備忘錄中，凱爾洪表示，這涉及「授權和授權我們的業務部門」，策略師「直接加入他們支持的業務部門」。

然而，知情人士稱，在 Boeing Global Services 和 Stan Deal 的波音商用飛機部門日常工作的策略師數量將面臨至少 50% 的削減，受影響的員工總數尚不清楚。

據了解，一些策略師被告知在 60 天通知發出後不要回去工作，儘管他們會收到求職建議，這表明了這次重組的速度。

據悉，波音的防禦 (Defense) 部門計畫進展緩慢，因為它首先將該部門的策略和業務發展結合起來，但預估防禦部門的人員削減幅度也將達到 50% 或更多。

波音證實了防禦部門的內部合併，但拒絕就整個公司裁員的數量置評。據消息人士透露，該公司共有 200 多名策略師，其中大部分都在部門內部，而不是總部。

波音一名發言人表示：「我們正將策略團隊與其支援的業務部門直接對接。這是幾年來為簡化公司結構、將資源集中在業務上而採取的更廣泛措施的一部分。」

截稿前，波音 (BA-US) 周二盤前股價上漲上漲 0.37%，每股暫報 248.99 美元。