Illumina控歐盟執委會在評估收購Grail時過度擴張權力

Illumina (ILMN-US) 周二 (12 日) 抨擊歐盟反壟斷監管機構，在審查這家美國生命科學公司以 71 億美元收購 Grail 的交易時過度擴大權力，即使 該交易超出歐盟合併規則的範圍。

該案凸顯出歐盟委員會決心運用一項很少使用的權力、即第 22 條，來審查所謂的殺手級收購，也就是大企業收購規模較小的競爭對手並將其關閉，即使這些交易低於歐盟合併收入門檻。

歐盟更嚴格的監管措施引發了尋求被大型競爭對手收購的公司和新創公司的擔憂。

去年，Illumina 在下級法庭針對歐盟競爭主管機構 2021 年審查該交易的決定敗訴後，向歐盟法院 (CJEU) 提起訴訟，該交易隨後於去年被阻止。

Illumina 的律師 Daniel Beard 之前表示：「歐盟併購法規是否賦予委員會控制低於併購法規規定門檻的併購的權力？答案顯然是否定的，事實並非如此。」

他說，「第 22 條是一種保守執法，而不是一網打盡。它應該被嚴格解釋。」

委員會律師 Nicholas Khan 駁回了 Illumina 的論點，「Ilumina 和 Grail 的論點本質上是關於他們認為歐盟合併控制的管轄範圍限制的政策宣言。」「Illumina 的論點只是要求重寫合併法規。」

在歐盟否決之前完成該交易的 Illumina 表示，如果上訴失敗，將在一年內分拆 Grail。

歐盟委員會將審查美國晶片製造商高通 (QCOM-US) 對以色列汽車晶片製造商 Autotalks 的收購，以及德意志交易所旗下的歐洲能源交易所 (EEX) 利用其第 22 條權力收購那斯達克歐洲電力交易和清算業務的交易。