〈房產〉房仲：今年房屋買賣移轉將跌落至30萬棟 勉強守住榮枯線之上

受平均地權條例修法重打炒房、新青安房貸等多空因素交雜影響，2023 年台灣房市出現先衰後盛的奇特現象，推估全年建物買賣移轉會跌落到 30 萬棟大關卡，不過仍勉強守住榮枯線之上。台北市不動產仲介經紀業公會理事長郭子立指出，大選後，政治不確定因素消失，展望龍年房市應該有機會出現一波小陽春。

2023 年已接近尾聲，根據 6 都前 11 個月的房屋買賣移轉數量推估，2023 年台灣全年房屋交易量大約落在 30 萬 6,467 棟，與 2022 年比較，小幅衰退 3.6%，交易量持續第二年衰退，但並沒有年初市場預期的那麼悲觀，而且各地房價都還是維持在高檔震盪，正是標準的「價量背離」現象。

郭子立表示，去年受到九合一選舉大敗的刺激，執政黨祭出史上最強打炒房平均地權條例修法，年初立院三讀通過，七月正式施行，讓市場籠罩在一片淒風苦雨當中，加上三月央行又第五度升息，房屋交易量持續出現兩位數的衰退景象，市場普遍不看好全年度的價量表現。但八月份推出的新青安房貸宛如九轉還魂丹，市場買氣旋即強勁拉升，衰退幅度逐月收斂，頗有倒吃甘蔗的景象。

台北市不動產仲介經紀業公會公關主委張欣民也指出，今年房市明顯受到政出多門、政策搖擺不定的影響，政府一下子下重手打炒房，一下子又釋出利多，整個市場可說是起起落落、變化莫測，讓大家都感嘆今年房市走勢史上最難捉摸。

不過，可以確認的是，今年整體房市跟去年的先盛後衰走勢完全相反，真的是一幅倒吃甘蔗、先衰後盛的景象，類似股市拉尾盤的味道。只是在投資客撤出的情況下，全年度整體交易量還是小幅度衰退，只有台南市藉著強勁的預售交屋潮，逆勢成長近一成，是六都當中表現最亮眼的。

郭子立表示，2023 年台北市房屋交易量雖然持續衰退，連續第三年衰退，但在房價天花板沒有新突破情況下，各行政區房價幾乎都紛紛站上百萬元大關，連大同、萬華、北投都出現單價百萬的實登行情，補漲態勢非常明顯，現在只剩文山區沒有百萬房價了！但是價高還是讓很多剛需買方買不下手，導致整體交易量還是拉升不上來！

展望 2024 年房市，郭子立指出，跟過去幾次總統選前景況相比，這次大選選情相對平靜、冷清，對房市干擾也最少，選後政治紛擾可望減少，而且明年房市立即可見的利空只有囤房稅 2.0，何況通膨降低，央行很有可能降息，經濟成長預期也會比今年佳，因此只要選後不爆發地緣性衝突，大選後房市應該會有一波小陽春可期待。