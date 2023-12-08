前所未有很難再有！太平18F全視野3房 完勝市區同規格

圖說：剛需購屋族追求舒適生活，均質 3 房最能滿足需求，圖為「坤悅涵仰」樣品屋。 (圖：客戶提供)

萬物皆漲，房價也不例外，剛需購屋族群買房也更斤斤計較，要找到合理總價搭配理想空間才願意入手，近期就有區域指標新案以均質 3 房產品作為號召，適居格局、完熟地段與優越的起居空間規劃，最能滿足自住客需求。

以台中房市為例，想在市區或熱門重劃區購入三房產品的總價門檻，均價已至 2500 至 2800 萬元間；但若轉往 74 號快速道路環外區域找房，如南太平指標新案「坤悅涵仰」，只多 10 分鐘車程，同樣三房產品房價仍未突破 2000 萬大關，還能輕鬆省下近千萬元購屋預算，因此頗受自住客青睞。

市場觀察，房市回歸理性保守，剛需帶動地段與機能成為購屋關鍵，總價帶相對合理的太平、大里、烏日、潭子等區域優先受惠，新推案的賞屋人氣與銷售速度相較市區個案表現也更好。

此外，太平區主要幹道與生活圈、中興東路上已 28 年無新案推出，因此基地正面中興東路的「坤悅涵仰」甫推出就受到區域首購、換屋客層高度注目，該案規劃區域最高 18 樓雙塔建築，三樓以上戶別即可享受無限棟距與視野。

圖說：合理總價搭配理想空間成購屋關鍵，剛需族群更愛這一款房 (圖：客戶提供)

進一步分析太平區房市，北太平受惠房價外溢效應，確實是不少人買房首選；但近年開發量體過大，也造成住家視野、尖峰時間交通壅塞問題，使得住家與 74 號快速道路匝道間的距離、返家動線等成隱憂。追求更高舒適性的自住客，自然將目光轉向生活機能更完熟、本就是太平核心區域的南太平：聯外交通網絡、學區、採買、休閒機能皆已具備，但區域素地稀少，少有指標建案推出，尤其是太平區主要幹道中興東路上，更已 28 年無新案。

堪稱擁有台中最強生活圈的南太平區，關鍵就在於緊鄰居住人口密度極高的東區、大里區，已發展出 11 大成熟商圈，加上 74 號快速道路增設六順橋、十九甲匝道等交通利多，生活機能加乘建設動能，也為區域房市再添薪火。

圖說：「坤悅涵仰」規劃超高 18F、全區均質三房 0 店面，吸引區域首購、換屋族目光。此為該案 3D 外觀示意圖。 (圖：客戶提供)

「坤悅涵仰」現場銷售指出，此次個案規劃超高大樓、均質三房、零店面、高規四併、雙面採光等產品優勢，設計尺度皆為超高標準，空間格局最適合現代的都會菁英家庭客層，放眼市中心建案，也很難找到這樣的座落與規劃條件，正因個案集交通、生活、綠意、景觀優勢於一身，加上合理總價帶，標準三房總價約 1800 萬元就能入手，因此磁吸剛需自住客熱烈詢問。