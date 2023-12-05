〈房產〉10年全國房貸餘額增加4.3兆元 連兩季突破10兆元

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，購置住宅貸款餘額今年第二季與第三季雙雙突破 10 兆元，10 年間國人的房貸金額就增加 4.3 兆元，顯示國人有許多資產都在不動產上，其中房貸金額第一名的是新北市，房貸餘額還有 2.4 兆元，不過 10 年間成長最多的是新竹縣，房貸餘額增加了 1.27 倍。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，不動產是許多家庭最高價的資產，統計國人的房貸金額已經突破 10 兆元，因此利率升息降息、房價波動都與許多家庭息息相關，尤其這波利率連五調漲後，許多家庭都面臨利息支出增加的狀況，也因為越來越多的資金投入房市，房價最好不要出現大幅波動，對於整體經濟才會較為穩定。

統計顯示，2013 年第三季全國購置住宅房貸餘額為 6 兆元，今年第三季已經成長到 10.2 兆元，增加高達 72%；雙北市變化趨勢明顯，新北市與台北市 2013 年第三季房貸餘額都為 1.5 兆元，不過 10 年過去，新北市增加到 2.4 兆元，但台北市僅增加到 1.9 兆元，反映出「雙北生活圈」的明顯成型，北市因為房價相對較高且屋齡老舊，新增的供給量又少，通勤族沿著捷運、公路往新北購屋，新北市房貸增加速度明顯高於北市。

成長超過一倍的還有台中市，2013 年第三季房貸金額總計 7060 億元，今年第三季已經成長到 1.4 兆元；台南市則是從 2789 億元增加到 5943 億元；成長幅度最大的是新竹縣，從 1704 億元增加到 3866 億元，雖然市場規模不如六都，但成長幅度高達 127% 卻超越六都。

曾敬德表示，六都之中只剩下台南市的房貸餘額不到兆元，其餘都會區因為交易穩定加上房價明顯走揚，房貸金額持續攀升，從房貸金額增加的幅度來看，也可以看出哪些區域是過去一段時間的房市熱區。