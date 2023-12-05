〈房產〉永慶房產集團連續三年贏得「IIA國際創新獎」 台灣房仲唯一

2023 年「IIA 國際創新獎（International Innovation Awards）」得獎名單揭曉，永慶房產集團以「房仲聯賣平台」贏得服務與解決方案類獎項，不僅是 2023 年唯一獲獎的台灣房仲品牌，也是唯一連續 3 年都獲「國際創新獎」肯定的台灣房仲！值得一提的是，「房仲聯賣平台」日前也拿下「亞洲科技卓越獎（Asian Technology Excellence Awards）」肯定，奠定房產科技領導品牌的穩固地位。

「IIA 國際創新獎」由亞太地區最大非政府組織－亞洲企業商會（Enterprise Asia）創辦，自 2017 年起表彰全球最具創新精神、肯投資實踐創新的傑出企業。今年共有來自香港、新加坡、馬來西亞、阿拉伯聯合大公國、美國等 20 個國家、超過 200 件作品報名角逐，評審從三個類別中，評選出 34 件創新項目贏得獎項，而永慶房產集團是台灣唯一獲獎的房仲品牌。

連續 3 年獲得國際評審肯定，凸顯永慶房產集團創新科技的競爭力，已經與全球企業並駕齊驅。主辦單位認為，永慶房產集團「房仲聯賣平台」表現傑出，確實是一個偉大的投資組合，其結果證明了一切，該平台確實解決了台灣房仲業面臨的問題和挑戰。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成於頒獎典禮受訪時表示，「房仲聯賣平台」上線後，明確打破了加盟店跨店聯賣的困境，並幫助旗下加盟店案件平均銷售天數縮短 26%、聯賣成交件數增加 40%，顯著提升房產交易效率，創造出企業、經紀人、客戶多贏局面。

永慶房產集團「房產聯賣平台」打破規則、創造多贏，已經贏得兩個國際獎項肯定。(圖：永慶提供)

「房仲聯賣平台」不但獲獎不斷，還通過台灣 5 項發明專利，永慶房產集團資訊企劃部協理呂學堯補充，我們將持續從客戶角度出發，與時俱進解決不同階段的房產交易痛點，不斷推出創新科技和服務，突破房仲業舊框架，期許提供更便捷、貼心的購售屋服務。

為打造加盟房仲業良性生態，以合作替代競爭，並加快成交速度，永慶房產集團長期推動「聯賣」，從建立明確的規章制度，到運用集團科技優勢，開發出完整的「房仲聯賣平台」，讓聯賣作業標準化、流程公開透明，提高公平性、降低紛爭。另一方面，也提高了對消費者的服務效率，更保障了他們的權益。

永慶房產集團創新科技實力堅強，連續 3 年贏得「IIA 國際創新獎」肯定。(圖：永慶提供)

有了「房仲聯賣平台」，消費者只要委託 1 名經紀人，就享有永慶集團全台約 1,400 間加盟店、2.1 萬名經紀人的服務，還能從 15 萬筆案源中挑選出適合客戶的物件；加盟店也能共享集團資源，省下開發時間、擴大服務範圍。藉由聯賣的推動，永慶加盟四品牌近七年來店數成長 90%、總業績成長逾 4.6 倍、聯賣業績也成長逾 8.5 倍，創造其他同業無法跨越的鴻溝。

因應 5G、AI 發展趨勢，永慶房產集團會持續發掘新科技應用在房地產服務的可能性，提供更安全、透明、高效的房產交易平台，啟發台灣房仲業的科技創新，帶動產業整體向上發展。