〈房產〉皇翔建設「皇翔御琚」又以13.1億售出兩戶

皇翔建設 (2545-TW) 在北市信義計畫區豪宅「皇翔御琚」再度出現交易，10 月成交兩戶中樓層戶別，總價共計約 13.1 億元，單價落在 215.1-218 萬元，雖然是實價登錄以來的社區最低價，買家是由兩位同姓自然人無貸款買下。



台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，皇翔御琚因坐落信義計畫區，且緊鄰綠地及校園，是台北市坪價 200 萬元俱樂部豪宅中，少數巷弄門牌的高價豪宅，目前揭露的每戶交易，單價都維持 200 萬元以上水準，最高交易是 2014 年 7 月，15 樓戶單價 291.1 萬元，社區車位，一個要 870 萬元，但社區近四年沒有交易。

觀察近三年此名人巷的億級豪宅交易，包括「國家藝術館」、「國美信義花園」、「信義公爵館」等都有交易，成交單坪價落在 120.7-199.3 萬元，而今年成交的這兩戶「皇翔御琚」，則是穩居 200 萬元俱樂部的豪宅。

第一建經研究中心副理張菱育表示，信義區豪宅林立，幾乎已成豪宅聚落，近 101 大樓、信義百貨商圈，含金量高，雖然多數指標超級豪宅位在正馬路門牌上，彰顯格局氣派，但是素有名人巷之稱的忠孝東路五段 236 巷，路寬達 15 米，因此即使座落巷弄，反而有鬧中取靜的優勢，符合富豪對機能的需求，也能兼顧高度隱私性。