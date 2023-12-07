〈房產〉11月「住展風向球」對應燈號亮出連12綠 分數持平

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2023 年 11 月分數 45.5 分，與 10 月的 45.5 分持平，對應燈號為綠燈，是「連十二綠」。風向球六大構成項目呈現預售屋推案量、議價率、成交組數分數上升，待售建案個數分數持平，新成屋戶數、來客組數分數下滑。

住展企研室經理成采錡表示，11 月北台灣整體新建案市場人氣因總統大選將近、天氣不佳略微下修，不過指標建案仍可憑藉基地規模、建商品牌等條件，獲得高人氣。加上總統大選前夕仍繼續看屋的消費者，購屋意願較強，誠意度也較高，近期產品規劃貼合首購、置產族需求，或開價符合消費者預期的建案，銷售表現突出。也因下半年來北台灣新建案市場買氣穩定，待售住宅建案數量未大幅增加，新建案議價率在 11 月下滑至今年最低點。

住展指出，11 月預售屋推案量逾 800 億元，北台灣單一案量逾 15 億元以上的指標案， 11 月完工釋出的新成屋戶數僅約 100 戶，沒有單一案量逾 15 億元以上的指標案。但儘管預售屋推案數量增加，在市場買氣穩定下，待售住宅建案數月變動幅度小於 1%，議價率則下滑至 10.46%，為今年來最低。

成采錡表示，分區來看，北市蛋黃區如中正、松山等，今年來買氣偏淡，近期更因總統大選逼近，高資產族觀望，市況冷到像被送進冷凍庫，僅品牌建商推案能有相對穩定的來人及成交量，北市蛋白區如北投、文山等，則仰賴指標建案維持區域市場溫度。至於新北、桃園市，低自備、低總價產品依舊受市場歡迎，並有建案因主力房型賣太快而漲價。