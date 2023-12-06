〈房產〉北捷西門站店面平均單坪月租金逾6000元居十大站點之冠

台北市成都路 19 號靠近捷運站 6 號出口旁的店面，16.87 坪月租達 30 萬元，單價每坪 1.78 萬元則創下今年北市新高，房仲業者依 2023 年實價登錄租賃資料，統計捷運站周邊店面租金，其中，西門站店面平均單坪月租金逾 6000 元居冠，其次則是忠孝敦化站與東門站位居二、三名，且前十名捷運站點中有 5 站都在板南線上，消費力最強。

台北捷運公司統計，台北捷運自通車以來至今年 11 月已達成第 130 億旅運量，已成為大台北地區民眾通勤最仰賴的大眾運輸系統，大量的通勤人潮也為捷運站周邊帶來龐大商機，消費力不容小覷。根據實價登錄租賃資訊統計，店租最貴的是捷運西門站，平均單坪租金為 6220 元，也是唯一店租超過 6000 元的捷運站點。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，捷運西門站坐落於西門商圈，是台北市歷史悠久、具流行指標的知名商圈，近年來在北市府積極推動西區翻轉的政策、國際服飾、餐飲品牌插旗，加上特色潮流商店、伴手禮店進駐，再度吸引年輕族群與觀光旅客到訪，觀察今年的租賃交易中，有 7 筆店面單坪租金破萬元大關，顯示西門商圈已逐漸恢復榮景。

北捷西門站周邊店面月租金平均 6260 元居首位。(鉅亨網記者張欽發攝)

第二名則是忠孝敦化站，平均單坪租金 4724 元，主要是捷運忠孝敦化站位於著名的東區商圈，便利的交通網絡與發達的商業機能，聚集百貨、特色餐廳、高級精品以及連鎖品牌等店家，過去繁盛時期，東區的店面一店難求，但在電商、網路購物崛起，加上消費型態轉變後，一站式的消費模式更受到消費者青睞，人潮開始往全球百貨公司密度最高的信義商圈移動，讓東區商圈沒落了好長一段時間。不過，隨著新光三越鑽石塔開幕，明年將迎來 SOGO CITY 大巨蛋營運，帶動街邊店面人流回籠，也吸引不少業者積極卡位，顯示東區商圈店面租賃市場回溫。

值得注意的是，店租前十名的站點中有 5 個站點位於板南線上，除了西門站與忠孝敦化站外，還有市政府站、忠孝復興站以及國父紀念館站，觀察上榜的 5 站點中僅國父紀念館站平均單坪租金在 4000 元以下，其餘 4 站均逾 4000 元，顯示店租仍維持一定水平。陳金萍補充，東區商圈除了新光三越鑽石塔以及 SOGO CITY 大巨蛋兩大百貨接力開幕外，還有元大銀行總部興建中，都將帶動商圈零售和餐飲需求。