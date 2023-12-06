美10月貿易逆差超預期擴大 出口下滑恐拖累Q4經濟成長

美國商務部普查局 (Census Bureau) 周三 (6 日) 公布數據顯示，10 月貿易逆差成長 5.1% 至 643 億美元，高於經濟學家預測的 642 億美元，創 3 個月新高；9 月修正後貿易逆差升降至 612 億美元，略低於先前公佈的 615 億美元。

觀察報告細項，美國 10 月商品和服務出口下降 1%，至 2,588 億美元；商品出口下降 1.8%，至 1,735 億美元；消費品出口下降 21 億美元，主要是寶石、鑽石和醫藥產品；另外汽車、零組件和引擎的出口減少 9 億美元。

不過，10 月工業用品和材料出口增加了 12 億美元；資本財出口達 512 億美元，創歷史新高；服務出口成長 6 億美元，至 853 億美元，主要受運輸、金融和其他商業服務提振，但旅遊服務出口下滑。

另一方面，美國 10 月商品和服務進口成長 0.2%，至 3,230 億美元；商品進口小幅成長 0.1%，至 2,633 億美元，可能反映出利率上升導致的美國國內需求疲軟。

由於電腦、鑽井和油田設備的成長，資本財貨物進口增加了 18 億美元；汽車、零部件和引擎下降了 10 億美元；服務進口增加 2 億美元至 598 億美元，受旅遊成長的支撐。

美國第三季經濟成長 5.2%，然而以貿易資料來看對這一數據持中性態度，第四季的經濟成長預期大多低於 2%。

由於消費支出強勁，去年進口飆升至創紀錄新高，不過現在美國利率上升帶來的經濟疲軟削弱了需求，並幫助減少貿易逆差。

未來幾個月，隨著聯準會 (Fed) 維持高利率以確保高通膨得到控制，這種情況可能會繼續下去。

Capital Economics 副首席美國經濟學家 Andrew Hunter 表示，儘管 10 月貿易逆差擴大，但淨貿易看來只會對第四季 GDP 成長造成溫和拖累。