鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞泥(1102-TW)EPS預估下修至3.4元，預估目標價為42.5元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對亞泥(1102-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.46元下修至3.4元，其中最高估值3.76元，最低估值3.25元，預估目標價為42.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|3.76
|3.81
|3.69
|最低值
|3.25
|2.78
|2.76
|平均值
|3.48
|3.27
|3.35
|中位數
|3.4
|3.32
|3.46
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|85,627,920
|89,235,000
|87,854,000
|最低值
|80,297,000
|79,820,420
|83,757,680
|平均值
|82,869,070
|84,046,440
|85,600,780
|中位數
|82,978,000
|84,082,000
|85,518,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|3.63
|4.7
|4.7
|5.56
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|90,340,503
|89,654,713
|78,240,880
|89,347,637
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1102/financials/ratios
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞泥(1102-TW)EPS預估下修至3.46元，預估目標價為42.5元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞泥(1102-TW)目標價調升至41元，幅度約3.66%
- 亞泥積極推動幸福職場 獲人力銀行金獎肯定
- 盤中速報 - 水泥工業類股表現強勁，漲幅2.01%，總成交額13.37億
- 亞泥前三季EPS 2.88元 看好Q4營運倒吃甘蔗
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。