鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估下修至3.24元，預估目標價為110.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對巨大(9921-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.26元下修至3.24元，其中最高估值6.09元，最低估值2.72元，預估目標價為110.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|6.09(6.09)
|8.87
|10.29
|最低值
|2.72(2.73)
|3.2
|6.51
|平均值
|3.54(3.59)
|5.78
|7.8
|中位數
|3.24(3.26)
|5.45
|7.17
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|69,246,450
|75,863,620
|81,322,540
|最低值
|60,263,000
|61,423,000
|64,563,000
|平均值
|62,918,270
|68,101,260
|72,482,460
|中位數
|61,975,230
|68,400,000
|72,239,700
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|3.22
|8.68
|15.51
|15.81
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|71,278,772
|76,953,546
|92,043,675
|81,839,870
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9921/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
