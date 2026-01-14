鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估下修至3.24元，預估目標價為110.5元

search icon



根據FactSet最新調查，共8位分析師，對巨大(9921-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.26元下修至3.24元，其中最高估值6.09元，最低估值2.72元，預估目標價為110.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值6.09(6.09)8.8710.29
最低值2.72(2.73)3.26.51
平均值3.54(3.59)5.787.8
中位數3.24(3.26)5.457.17

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值69,246,45075,863,62081,322,540
最低值60,263,00061,423,00064,563,000
平均值62,918,27068,101,26072,482,460
中位數61,975,23068,400,00072,239,700

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS3.228.6815.5115.81
營業收入
(單位：新台幣千元)		71,278,77276,953,54692,043,67581,839,870

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9921/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


