亞泥積極推動幸福職場 獲人力銀行金獎肯定

亞泥 (1102-TW) 全方位打造幸福職場，今 (17) 日獲 1111 人力銀行頒發 2023 幸福企業金獎，亞泥表示，這次競爭相當激烈，超過 3200 家企業廠商參與角逐，歷經初選、網友票選、秘密客評比，脫穎而出，顯示各方對公司文化的高度肯定，未來會持續努力打造積極、靈活、友善的職場環境。

亞泥表示，提供優渥的薪酬福利，包括高於同業水準的起薪、完整的晉升制度；也依照員工績效表現、公司整體獲利、鼓勵節能減排，設立不同項目的獎金制度；並考量同仁需求，設置壽險意外險傷病等團體保險、子女出生和教育獎助學金、同時實施員工信託持股達 25 年，另有員工協助方案、旅遊補助、各類社團補助等多元化福利。

亞泥也以「投資員工健康，就是企業最大獲利」為理念，辦理優於法規的免費體檢、各種體適能活動、急救訓練以及健康講座，還邀請專職醫護人員定期進駐，給予專業諮詢服務，今年更特別舉辦「日行萬步、健康保固」活動，2 個月下來，近 300 位參加者累積的總步數，突破 1 億步，總公里數約 1250 公里，幾乎等於繞地球超過 3 圈。

另一方面，亞泥堅持形塑安全健康的組織文化，建立零災害工作環境，所有營運據點均導入 ISO 45001，並建置智慧工安管理系統，包括承攬商人員進出管制生物辨識、特定施工區域進出管制、現場巡查定位檢點等，提升職安智慧化的即時管理，去年達成全年無重大職災紀錄，今年再度獲勞動部職安署認可，是職業健康與安全指標前 10% 績優廠商，為唯一進榜的水泥公司。

此外，亞泥也致力於推動社區發展、促進社會共融，除了遵循 FPIC 原則，完成原住民諮商同意，落實「10+11」項利益分享機制外，更長期提供原住民族朋友穩定的工作機會，同時優於法規超額進用，以 2022 年為例，亞泥花蓮廠的原住民族員工比例達 33%，獲得原住民族委員會頒發超額進用原住民族廠商特優殊榮。

亞泥重申，社會責任是公司的核心價值之一，將不間斷地為所有同仁，營造溫暖共融的大家庭，在這裡，大家都有屬於自己的空間和價值，亞泥也會為所有同仁的夢想提供厚實的支持。