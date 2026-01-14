鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對創意(3443-TW)做出2025年EPS預估：中位數由26.96元上修至27.38元，其中最高估值29.69元，最低估值25.72元，預估目標價為2369元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|29.69(29.69)
|52.27
|90.12
|最低值
|25.72(25.72)
|35.1
|51.3
|平均值
|27.42(27.27)
|43.04
|72.4
|中位數
|27.38(26.96)
|41.88
|70.26
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|34,141,000
|59,169,000
|100,340,000
|最低值
|31,230,790
|40,273,000
|53,773,000
|平均值
|32,592,900
|48,920,610
|78,847,360
|中位數
|32,328,000
|48,598,000
|81,944,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|25.75
|26.18
|27.69
|10.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|25,044,192
|26,240,714
|24,039,671
|15,107,915
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇