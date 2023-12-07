鉅亨速報 - Factset 最新調查：大學光(3218-TW)目標價調降至350元，幅度約3.45%

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對大學光(3218-TW)提出目標價估值：中位數由362.5元下修至350元，調降幅度3.45%。其中最高估值403元，最低估值340元。
綜合評級 - 共有5位分析師給予大學光(3218-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立2位、保守悲觀0位。
大學光(3218-TW)今(7日)收盤價為287元。近5日股價下跌1.03%，相關生技醫療股價指數近5日下跌1.8%，櫃買市場加權指數上漲0.53%，短期股價無明顯表現。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。