鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估上修至-0.97元，預估目標價為32.9元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台化(1326-TW)做出2025年EPS預估：中位數由-0.98元上修至-0.97元，其中最高估值0.86元，最低估值-1.25元，預估目標價為32.9元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值0.86(0.86)2.12.26
最低值-1.25(-1.25)0.20.8
平均值-0.69(-0.66)0.881.3
中位數-0.97(-0.98)0.691.07

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值345,973,000350,531,000346,272,000
最低值286,045,910276,964,530276,617,000
平均值307,985,890300,189,960311,446,030
中位數297,387,320293,259,670311,447,550

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS0.061.461.266.56
營業收入
(單位：新台幣千元)		348,607,574332,619,533379,896,563365,812,098

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


