鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估上修至-0.97元，預估目標價為32.9元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台化(1326-TW)做出2025年EPS預估：中位數由-0.98元上修至-0.97元，其中最高估值0.86元，最低估值-1.25元，預估目標價為32.9元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|0.86(0.86)
|2.1
|2.26
|最低值
|-1.25(-1.25)
|0.2
|0.8
|平均值
|-0.69(-0.66)
|0.88
|1.3
|中位數
|-0.97(-0.98)
|0.69
|1.07
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|345,973,000
|350,531,000
|346,272,000
|最低值
|286,045,910
|276,964,530
|276,617,000
|平均值
|307,985,890
|300,189,960
|311,446,030
|中位數
|297,387,320
|293,259,670
|311,447,550
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|0.06
|1.46
|1.26
|6.56
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|348,607,574
|332,619,533
|379,896,563
|365,812,098
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
