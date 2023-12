馬斯克新創公司X.AI 擬售股籌資10億美元

由實業家馬斯克 (Elon Musk) 創建的人工智慧新創公司 X.AI 已向 SEC 提交申請,擬透過股票發行籌集多達 10 億美元。

根據文件,該公司已自 4 位投資者籌措近 1.35 億美元,首次出售於 11 月 29 日進行,並就購買剩餘股份達成了「具有約束力且可執行的協議」。

馬斯克於 7 月宣布成立人工智慧新創公司 X.AI,旨在「了解宇宙的真實本質」。 X.AI 上個月發布一款名為 Grok 的聊天機器人,據公司說法,Grok 是根據英國科幻小說《 銀河便車指南 (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy)》建立模型,經過兩個月的訓練後首次亮相,並具有網路即時知識。

X.AI 在其網站上描述:「Grok 的設計目的是用一點風趣機智的方法回答問題,且有一點叛逆傾向,所以如果你討厭幽默,千萬別使用它。它還會回答其他 AI 系統拒絕回答的尖銳問題。」該公司沒有立即回應置評請求。

X.AI 的目標是透過 Grok 直接與 OpenAI (ChatGPT 創建者) 等公司競爭。馬斯克原為 OpenAI 的共同創辦人,但在與另一位創辦人阿特曼(Sam Altman )發生衝突後,於 2018 年離開 OpenAI。

另外,X.AI 的技術也將與谷歌 (GOOGL-US) 的 Bard 和 Anthropic 公司的 Claude 聊天機器人相互競爭。

據報導,馬斯克今年初向輝達 (NVDA-US) 採購了數千個高效能圖形處理器 (GPU),這是構建大型語言模型所必需的晶片。

馬斯克擁有或領導的公司眾多,除了擁有 X 平台,馬斯克也擔任特斯拉 (TSLA-US) 和 SpaceX 的執行長,另外他也經營地下隧道開發商 Boring Company 和腦科技新創公司 Neuralink。

馬斯克上個月表示,X 平台的投資者將擁有 X.AI 公司 25% 股份。文件顯示,馬斯克於 3 月在內華達州成立 X.AI。

根據 X.AI 官網,該公司為獨立於 X Corp 的公司,但與 X、特斯拉和其他公司密切合作。