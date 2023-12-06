利多連發加持 蘋果市值重奪3兆美元桂冠

眾多利多消息催動，蘋果 (AAPL-US) 週二 (5 日) 走高 2.11% 至每股 193.42 美元，自 8 月初以來首次奪回 3 兆美元市值桂冠。

第一大利多就是，路透引述兩名消息人士表示，在受天氣影響暫停生產後，鴻海在印度的蘋果 iPhone 手機工廠今天恢復營運，這解除投資人對印版 iPhone 停產的疑慮。

第二是，美銀分析師在一份報告中稱，蘋果 Apple Store 的 2024 會計年度第一季營收年增 11.3%。

果 Apple Store 的 2024 會計年度第一季營收年增 11.3% (圖片：蘋果)

根據 SensorTower 數據，2024 年會計年度第一季 App Store 收入增至 45 億美元，iPhone + iPad 總下載量年增 4.7%，中國應用商店營收於 11 月份年增 8%，促使美銀維持蘋果「中性」評級和 208 美元的目標價。

美銀分析師指出，鑑於 9 月媒體通報中國政府機構禁止使用 iPhone，強勁的 9 月、10 月和 11 月應用程式商店數據「對蘋果來說是充滿希望的」

最後，技術分析角度來看，分析師此前指出，蘋果股價已橫向盤整一段時間，目前正在觸及 20 日均線，這可能是一個看漲訊號。

蘋果市值先前在 6 月正式首次突破 3 兆美元大關，並在 2022 年 12 月盤中交易中短暫觸及 3 兆美元。蘋果今年 7 月 31 日創下歷史新高，目前仍是美國市值最高的上市公司。

蘋果市值週二重奪 3 兆美元桂冠，這一里程碑被視為蘋果歷久不衰的標誌，蘋果富可敵國，擁有大量現金流、全球受歡迎的產品和強大的庫藏股和股東報酬計畫，儘管該公司正在努力應對增長放緩和中國等市場的問題。

在 2023 會計年度，蘋果總營收 3832.9 億美元，略超市場預期的 3829 億美元，年跌 3%，每股純益達 6.13 美元，超過市場預期的 6.06 美元。

蘋果執行長庫克在 11 月 3 日的財報分析會上表示：「中國是個非常重要的市場，我很樂觀看待」儘管蘋果在中國季營收仍創紀錄，但這並沒有提振投資人信心，他們擔憂，新機型遇冷，外部競爭環境加劇，中國市場的日子或會更難過。

蘋果明年將發布全新產品虛擬實境頭盔裝置 Vision Pro，官方稱其為空間運算設備，這是自 2014 年推出 Apple Watch 以來的第一個主要運算平台，多項創新技術受到各界高度矚目，但 Vision Pro 能否引領蘋果的持續領先，這一問題暫時沒有答案。