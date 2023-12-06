限量交付！馬斯克估Cybertruck 2025年前對特斯拉財務無具體影響

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 周二 (5 日) 接受知名汽車專家 Sandy Munro 訪問時表示，在 2025 年之前，Cyber​​truck 不會對特斯拉的財務產生重大影響，預料該車在 2024 年的總交付量僅占一小部分。

市場經過 4 年等待，特斯拉終於在上周開始限量交付 Cybertruck。

儘管僅交付了幾輛，特斯拉仍繼續努力優化 Cyber​​truck 的生產方法。 鑑於其獨特設計的新穎性和複雜性，特斯拉仍須努力實現更有效率、更精簡的製程。由於這對特斯拉來說是個新的、複雜的項目，因此要耗費更多精力和時間才能實現更理想的製程。

意識到其建造和交付過程中面臨的巨大挑戰，馬斯克對 Cyber​​truck 及其前景始終採取謹慎立場。

馬斯克在最近的財報電話會議上表示，任何重大生產或財務影響都可能要約莫 18 個月才會顯現。馬斯克稱 Cybertruck 是很棒的產品，但需要「一年到 18 個月的時間才能成為重要的正現金流貢獻者。」

馬斯克期待有更好的製程辦法，但目前已是他「最好的預期」。「事實上需求超乎預期，我們已經有超過 100 萬人預訂了 Cyber​​truck。」

特斯拉周二上漲 1.33%，收每股 238.72 美元，該股今年迄今已上漲 93%。