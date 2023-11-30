等待最新PCE通膨數據 美債殖利率小漲

美國公債殖利率周四 (30 日) 保持穩定，投資人評估聯準會貨幣政策前景，並等待可能提供最新通膨見解的關鍵經濟數據。

美東時間清晨 6:02，10 年期公債殖利率上漲 2.6 個基點至 4.297%；周三 (29 日) 自 9 月以來首次跌破 4.3%。

2 年期公債殖利率上漲 0.7 個基點至 4.655%。周三觸及 7 月中旬以來的最低水準。

殖利率和價格呈倒數關係，1 個基點等於 0.01 個百分點。

周三發的美國第 3 季國內生產毛額 (GDP) 數據顯示經濟年化成長率超過預期，股市上漲，殖利率下跌。

隨著最近聯準會結束升息周期的預期不斷增強，投資人開始權衡未來的利率走勢。聯準會理事沃勒 (Christopher Waller) 本周表示，貨幣政策能夠很好地幫助緩解經濟壓力。

預計聯準會 12 月會議時利率將維持不變，投資人希望聯準會能提供屆時何時降息的線索。聯準會官員尚未解決這個問題，聯準會主席鮑爾表示，上次會議並未討論降息問題。

周四開盤前將公布幾個可以為政策制訂者提供思路的關鍵數據，其中包括 10 月個人消費支出 (PCE) 物價指數。這是聯準會最青睞的通膨指標。

同樣周四將公布每周初請失業金人數和 10 月待售房屋銷售數據，並將公布 11 月份歐元區通膨數據。