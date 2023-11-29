投資人權衡利率政策前景 美債殖利率走跌

美國國債殖利率周三 (29 日) 下跌，投資人考量利率前景，並等待可能提供有關經濟狀況暗示的最新數據。

美東時間清晨 5:52，10 年期公債殖利率下跌 3.5 個基點至 4.301%。2 年期公債殖利率下跌 3.1 個基點至 4.705%。

殖利率和價格走勢相反；1 個基點相當於 0.01 個百分點。

投資人消化聯準會理事沃勒的評論，並關注即將發布的經濟數據的同時，評估了利率前景。

沃勒周二 (28 日) 表示，貨幣政策「處於有利地位」，可以實現聯準會放緩經濟和降低通膨的目標。許多投資人認為這顯示聯準會可能已經完成升息周期。

最近幾周，投資人對貨幣政策未來道路的不確定性，尤其是利率將保持在高點多久以及何時可能調降，不確定性越來越大。今年最後一次聯準會會議定於 12 月 12 日至 13 日舉行。市場預計屆時將維持利率不變，並希望得到政策制訂者認為利率何時可能回落的暗示。

對經濟狀況以及利率上升是否會導致經濟衰退的擔憂也在持續。周二公布的數據顯示，消費者仍預計經濟將收縮，但對 11 月經濟前景的整體信心上升。

有關經濟運作的新見解可能會在周三公布，屆時將公布第 3 季國內生產毛額 (GDP) 的第二次修正數據。