考量經濟前景 等待GDP報告 美債殖利率穩步上揚

美國公債殖利率周二 (28 日) 小幅走高。投資人等待可能提供有關經濟前景暗示的經濟數據。

美東時間清晨 5:53，2 年期公債殖利率上漲 2.6 個基點至 4.883%。10 年期公債殖利率上漲 1.6 個基點至 4.404%。

殖利率和價格呈反比。1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人評估經濟前景，期待本周安排的各種經濟報告，這些報告可能預示著聯準會即將做出的貨幣政策決定。

市場普遍預期聯準會自 2022 年初開始的升息周期即將結束，但隨著經濟衰退的擔憂持續存在，利率將保持高點多久以及何時降息仍存在疑問。

聯準會官員近幾個月一再表示，在實現政策目標之前，貨幣政策將保持限制性，並且沒有提供何時可能宣布降息的跡象。

最近的數據顯示，升息正在產生預期效果，通膨正在緩解，但仍高於聯準會 2% 的目標範圍。最新數據顯示，10 月居民消費物價指數較去年同期上漲 3.2%。

預計周四 (30 日) 發布的個人消費支出 (PCE) 物價指數將可提供最新的通膨見解。

在此之前，投資人將從周二公布的 11 月消費者信心調查以及上季 GDP 的最新估計了解經濟狀況以及未來可能發生的情況。幾位聯準會官員也將發表演說。