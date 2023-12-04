〈美股早盤〉市場靜待本周美就業市場數據出爐 主要指數開低

本周美國一連串經濟數據即將出爐，市場對聯準會 (Fed) 明年初降息的說法將面臨就業市場數據的考驗，投資人情緒謹慎，美股主要指數周一 (4 日) 開盤走低。

截稿前，道瓊工業指數跌近 90 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌近 140 點或近 1%，標普 500 指數跌近 0.6%，費城半導體指數跌近 1.5%。

美國本周一系列經濟報告將揭示其就業市場的狀況，以及市場是否過早期待經濟狀況疲軟可能替聯準會 (Fed) 降息打開大門。

對軟著陸的押注推動基準的 10 年期美國公債殖利率在 11 月份從上月 5% 的 16 年高點下跌了 60 個基點，並將該證券的一項指標推至今年的正區間。另外標普 500 指數漲約 9%，是一個世紀以來漲幅最大的 11 月份之一。

Canaccord Genuity 首席市場策略師 Tony Dwyer 表示：「我們經歷了一次偉大的反彈，現在只是一種放鬆。」他認為，經濟衰退的威脅可能會抑制股市的進一步上漲，讓通膨成為過去式。他還指出，通膨不是問題，獲利成長和經濟活動是問題所在。

儘管 Fed 主席鮑爾重申現在猜測寬鬆政策還為時過早，但市場仍押注 Fed 明年將降息。交換交易市場目前認為，明年 3 月份降息的可能性超過 50%，並完全定價 5 月份降息。

不過這些押注將在明天受到考驗，美國 10 月份的最新職位空缺 (JOLTS) 資料將出爐，緊接著周三 (6 日) 將公布 ADP 全國就業報告，還有周五 (8 日) 將公布非農就業報告。

Invesco 的多資產投資組合經理 Ben Gutteridge 表示，除了薪資成長引發通膨的風險之外，市場可能還會受到大宗商品的影響。

他指出，美國貿易面臨的風險是，能源市場將強勁復甦。但願 2022 年的情況不會重演，大宗商品市場會出現通貨再膨脹式的飆升，也許石油市場可能會出現這種情況，然後升息可能會回到談判桌上。

截至台北時間周一（4 日）22 時許：

焦點個股：

VinFast(VFS-US) 早盤下跌 1.98%，至每股 7.68 美元

有「越南版特斯拉」的電動車製造商 VinFast 周一 (4 日) 表示，已與美國政府營運的美國國際開發金融公司 (DFC) 簽署一份投資意向書，考慮該公司為擴張而申請的 5 億美元貸款。VinFast 在一份聲明中表示，這筆貸款將用於支援 VinFast 在越南建立鋰離子電池生產設施，需要經過 DFC 的全面審查和批准程序。

Spotify(SPOT-US) 早盤上漲 11.08%，至每股 200.72 美元

音樂串流媒體服務公司 Spotify Technology SA 宣布將裁員約 17%，這至少是該公司今年第三次裁員，消息傳出後，其股價在盤前走揚。該公司在一份聲明中表示，受影響的員工將在周一接到通知，並在周二 (5 日) 結束前與人力資源部門會面，裁員將影響約 1,500 人。

輝達 (NVDA-US) 早盤下跌 2.21%，至每股 457.32 美元

據 Washington Service 彙編的資料，輝達的高層和董事上個月出售或提交的文件顯示，他們打算出售約 37 萬股股票，價值約 1.8 億美元。如果所有股票都被出售，這將是至少六年來按美元價值計算的最大單月拋售。此舉顯示，當公司內部人士越來越多地押注於自己公司的股票時，標準普爾 500 指數中表現最好的公司的老闆們正在套現。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月耐久財訂單月增率修正值前值 - 5.4%

美國 10 月工廠訂單月增率預期 - 2.6%，前值 2.8%

華爾街分析：

摩根士丹利分析師 Michael Wilson 表示，隨著債券殖利率的走勢波動，11 月美股上漲後，年末勢將呈現震盪態勢。儘管標普 500 指數上漲了近 20%，但 Wilson 今年整體看空美股。他在一份報告中稱，12 月份「利率和股票短線都可能出現震盪」，隨後在下月會有更加建設性的季節趨勢和所謂的「1 月效應」支撐股市。

摩根大通表示，幾乎所有經濟學家和市場現在都認為現在美國經濟將實現軟著陸，沒有任何犯錯的餘地，因此可能是時候採取反向策略了。該行以 Mislav Matejkasee 為首的策略師認為，明年的獲利預測將走低，而債券殖利率很可能達到頂峰。